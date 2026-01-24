Alerta de Selección: el campeón del mundo que se lesionó y preocupa de cara al Mundial 2026

El defensor de la Selección argentina debió dejar la cancha en el primer tiempo y encendió las alarmas a cinco meses de la Copa del Mundo.

Juan Foyth, campeón del mundo en Qatar 2022, debió dejar la cancha en el primer tiempo y encendió las alarmas de la Selección argentina.

A menos de cinco meses del Mundial 2026, la Selección argentina sigue de cerca la situación de Juan Foyth, que este fin de semana tuvo que abandonar el partido entre Villarreal y Real Madrid por una molestia física que generó inquietud.

El defensor del Submarino Amarillo salió a los 24 minutos del primer tiempo, luego de una acción en la que quedó visiblemente afectado. El cuerpo médico ingresó de inmediato al campo y determinó que no podía continuar.

Preocupación por Juan Foyth y atención en la Selección La lesión de Juan Foyth La lesión de Juan Foyth ESPN Al retirarse, Foyth recibió el saludo y el apoyo de Franco Mastantuono, además de una ovación del público en el Estadio de la Cerámica, en una escena que reflejó la preocupación general por su estado.

Por el momento, el club no emitió un parte médico oficial, por lo que no se confirmó el grado de la lesión ni el tiempo de recuperación. Desde el entorno del jugador y de Villarreal prefieren ser cautos antes de dar precisiones.