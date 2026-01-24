Con Messi de titular, Inter Miami cayó 3-0 con Alianza Lima en su primer amistoso de la gira por Sudamérica

Inter Miami , con Lionel Messi como gran atracción, perdió 3-0 frente a Alianza Lima en el inicio de la gira del equipo de Javier Mascherano por Sudamérica, y en el marco de la tradicional Noche Blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva, de Lima, Perú.

Paolo Guerrero , a los 28 y 35 minutos del primer tiempo, y Luis Ramos a los 28' del segundo tiempo, marcaron los dos goles del elenco peruano, que es muy superior y derrota bien al campeón de la MLS 2025, en su primer amistoso de la temporada 2026.

A los 23′, Paolo Guerrero tuvo una chance inmejorable para abrir el marcador, pero falló con el arco vacío. La jugada fue anulada por fuera de juego, aunque en primera instancia no pareció existir posición adelantada.

Doblete de Paolo Guerrero para el 2-0 de Alianza

Inter Miami intentó reaccionar con Lionel Messi como principal referencia, pero le faltó compañía en ataque. Yannick Bright tuvo la más clara tras un centro del 10, aunque su cabezazo se fue por encima del travesaño. En el segundo tiempo, Mascherano movió el banco y sacó a Messi, Suárez y De Paul, pero el equipo no mejoró y Luis Ramos anotó el 3-0 a los 72′.

Luis Ramos decoró el marcador en Lima

Tras el golpe en Lima, Las Garzas buscarán recuperarse en su gira por Sudamérica, con partidos ante Atlético Nacional y Barcelona SC, además de un amistoso frente a Independiente del Valle. Estos encuentros serán clave para llegar en forma al inicio de la temporada, con el objetivo de defender la MLS y pelear la Leagues Cup y la Concacaf Champions Cup.

El minuto a minuto de Alianza Lima vs Inter Miami