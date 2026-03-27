Fotos: la Bombonera estuvo lejos de llenarse para ver a la Selección argentina ante la débil Mauritania

A pesar que había trascendido que las entradas para el duelo de la Selección ante Mauritania estaban casi agotadas, la Bombonera estuvo lejos de llenarse.

Si bien las populares de la Bombonera lucieron llenas, los sectores más raleados estuvieron en la platea media.

Son imágenes que valen más que mil palabras. Pese a la gran expectativa por ver uno de los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en la previa del Mundial 2026, la realidad es que la Bombonera no lució como se esperaba: hubo claros en las plateas. ¿El motivo? Los exorbitantes precios de los tickets.

Las ausencias se hicieron visibles sobre todo en los laterales de la platea media de la Bombonera, con varios huecos a la vista. También en los palcos y en la zona baja hubo una ocupación parcial, que rondó entre el 70 y el 80 por ciento, mientras que el resto de las tribunas presentó un marco prácticamente completo.

Bombonera Selección vs Mauritania La Bombonera lucio con demasiados claros, fundamentalmente en las plateas. @maxibenozzi El sector preferencial, correspondiente a los palcos bajos, tampoco llegó a llenarse. De todos modos, pese a la menor concurrencia, hubo momentos de color en el estadio, con presencia marcada de la hinchada de Boca: se escuchó a "La 12" y a los 10 minutos bajó un canto dedicado a Diego Armando Maradona.

Bombonera Selección vs Mauritania 2 El palco preferencial de la Bombonera tenía un costo de $490.000. @maxibenozzi Los exorbitantes precios de las entradas para Argentina-Mauritania Los precios que fijó la AFA estuvieron por encima de lo habitual en el contexto local. Las populares se vendieron a $90.000, mientras que las plateas fueron desde $150.000 hasta $490.000 en los sectores más exclusivos. Incluso las ubicaciones intermedias se movieron entre $330.000 y $350.000.

Bombonera Selección vs Mauritania 1 El sector menos poblado de la Bombonera fue el de las plateas medias, cuyo costo ascendía a los $330.000. @maxibenozzi La imagen contrasta con lo que suele verse en el Monumental, donde la Selección venía jugando a estadio lleno. Además de la mayor demanda, el escenario de River tiene una capacidad superior a 85.000 espectadores, al menos 30.000 más que el estadio Alberto J. Armando.