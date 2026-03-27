Video: silbidos e insultos para Chiqui Tapia en la Bombonera al regalarle una plaqueta a Riquelme

Chiqui Tapia, presidente de AFA, recibió silbidos e insultos durante el reconocimiento al ídolo xeneize y el momento quedó registrado.

Hubo silbidos para Chiqui Tapia en la Bombonera al regalarle una plaqueta a Riquelme.

Durante la previa del amistoso de la Selección argentina en la Bombonera, Chiqui Tapia encabezó la entrega de una plaqueta a Juan Román Riquelme por su trayectoria en el seleccionado. En ese momento, se escucharon fuertes silbidos e insultos desde distintos sectores del estadio.

El episodio quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Según mostró el periodista Federico Cristofanelli, de AZZ, también se percibieron insultos mientras Tapia se retiraba del campo de juego tras el reconocimiento.

Silbidos e insultos a Tapia en la Bombonera durante un homenaje a Riquelme Silbidos e insultos a Chiqui Tapia en la Bombonera Silbidos e insultos a Chiqui Tapia en la Bombonera @Cristoffede El homenaje estaba previsto como uno de los momentos destacados de la noche, con el público xeneize reconociendo a uno de sus máximos ídolos. Sin embargo, la reacción hacia el presidente de la AFA generó un clima distinto durante la ceremonia.