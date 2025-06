El tremendo enojo de Marcelo Bielsa que incomodó mucho a un periodista: "No me presto a la..."

Marcelo Bielsa volvió a ser protagonista fuera de la cancha. Esta vez no fue por una reflexión táctica ni por una autocrítica demoledora, sino por un momento de tensión en plena conferencia de prensa tras la victoria de Uruguay ante Venezuela en el Estadio Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas.

Después de un triunfo clave que dejó a la Celeste al borde de la clasificación directa al Mundial 2026, un periodista quiso introducir una pregunta personal vinculada a Carlos Bonelli, un colega español con múltiples discapacidades que viajó especialmente a Montevideo. Pero Bielsa no lo tomó bien: “Bueno, pero hablemos del partido. No tiene nada que ver ese tema. No sé a qué va la exposición”, interrumpió el DT, visiblemente molesto.

Marcelo Bielsa ganó con Uruguay pero terminó caliente en la conferencia Cuando Bonelli tomó la palabra y le preguntó si lo conocía, el Loco respondió con una mezcla de afecto y enojo: “Carlitos, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy alegre de verte. Me extraña que me preguntes si te conozco. Decí, decí, ya que tenés un vocero que difunde, decime lo que me tengas que decir".

La conversación terminó con una frase tajante que sorprendió a todos: “No, no tenemos nada de qué hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande, pero te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos ”.

Y concluyó con un mensaje más personal, pero igual de cortante: “Lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto y respeto para vos, pero tu nombre fue usado de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera de respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña".