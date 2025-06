El sincericidio de Marcelo Bielsa tras la derrota de Uruguay ante Paraguay: "Me siento verdaderamente..."

Ante semejante panorama, el Loco, cuestionado como nunca en su puesto, fue completamente sincero luego de la derrota en suelo guaraní: "Sumamos partidos y se repite una constante y es que no generamos peligro, y el gran déficit del momento que venimos arrastrando tiene que ver con que, tenemos la pelota, pero no creamos situaciones de gol", reconoció en conferencia de prensa.

En ese sentido, no tuvo reparos en ponerse al frente de la situación: "Me siento verdaderamente responsable, porque uno sabe lo que puede generarse, por la calidad de los futbolistas y lo que ofrecen en sus clubes", apuntó. Y remarcó: "No tengo ninguna otra opción que reconocer mi ineficacia".