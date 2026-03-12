El DT de Defensa y Justicia explotó contra el árbitro tras un penal polémico: "¡Estás quebrado moralmente!"

Defensa y Justicia empató 1-1 con Central Córdoba en un duelo con fallos muy discutidos. Tras el encuentro, Mariano Soso apuntó contra el juez Bryan Ferreyra.

Defensa y Justicia empató 1-1 este jueves como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 10 del Torneo Apertura. El elenco auriverde iba ganando con un gol de Elías Pereyra al minuto 58, pero la visita llegaría a la igualdad tras una seguidilla de fallos polémicos del árbitro Bryan Ferreyra.

Primero, Mateo Aguiar vio la roja en el Halcón a los 66' por una entrada que en el banco local protestaron, ya que entendían que no ameritaba una expulsión. Luego, le cobraron al Ferroviario un penal a los 78' por un discutible pisotón de Emiliano Amor a Michael Santos, a través del cual el propio delantero uruguayo marcó tablas.

El polémico penal para Central Córdoba ante Defensa y Justicia El polémico penal para Central Córdoba ante Defensa y Justicia Esto desató la furia de todo Florencio Varela, especialmente de Mariano Soso, quien es DT del elenco bonaerense desde mediados de 2025. El ex estratega de San Lorenzo y Newell's fue a buscar al juez principal y a sus asistentes luego del pitazo final y arremetió contra ellos en la zona de vestuarios en un episodio de furia que rápidamente se volvió viral.

Mariano Soso estalló contra el árbitro Bryan Ferreyra Mariano Soso estalló contra el árbitro Bryan Ferreyra "Están empañando el fútbol argentino viejo, date cuenta. ¿Cómo podes dormir? ¿Cómo podes dormir después? No tenés dignidad, no podes pasar porque sos indigno. ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu familia? ¿Qué le pasa a tu gente?", le gritó el entrenador de 44 años a Ferreyra, apuntando directamente contra su integridad y ética profesional.

Tras esto, le lanzó una fuerte sentencia que quedó resonando tanto en redes como en los medios deportivos del país: "Eso preguntante, eso es lo más jodido de todo, no me que me putee la gente a mí. Lo roto que estás moralmente, estás quebrado. No me sostengas la mirada porque no la podés sostener. Estás quebrado, ¡quebrado...!", concluyó Soso.