Scaloni y una conmovedora revelación a un mes de ser campeón del mundo con Argentina: "No me acuerdo ni..."

Este miércoles, 18 de enero, se cumple un mes de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. Aquella tarde, el equipo venció a Francia en los penales y consiguió la tan tercera estrella para el país. El partido fue durísimo, pero antes de ese duelo pasaron muchas cosas que Lionel Scaloni recordó con emoción. Al DT le preguntaron cómo había sido esa charla previa al encuentro en Lusail y su respuesta fue inesperada. "No me acuerdo ni que les dije", respondió.

Luego, reveló: "No me salían las palabras. Sinceramente fue muy emotivo, preparamos el partido y dijimos lo que pensábamos para ganar el partido, pero cuando quise decir algo más emotivo no podía. Agradecí los cuatro años que vivimos, no pude seguir ni yo ni el cuerpo técnico. Es el momento final, llegaste a lo máximo"

"Somos de estar cerca, sabemos los momentos en lo que voy. En las puertas de una final no hay mucho que decir. La charla fue muy emotiva porque son cuatro años trabajando para ese momento", continuó el nacido en Pujato en una rica charla con la Cadena Cope en España.

Además, expresó que Lionel Messi fue quien tuvo la última palabra antes de salir a la cancha: "Siempre el capitán tiene la última palabra. Yo hablo y después se reúnen ellos, los once que salen a la cancha y habla el capitán como siempre. No formo parte de eso, es un momento de ellos y es único. Es el momento top para un jugador".

Para cerrar, Scaloni tiró una frase que alegró a todos: "En estos días estoy viajando para Buenos Aires y espero sentarme con el presidente (Chiqui Tapia), reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé cuándo voy a viajar, estoy bien con la familia y disfrutando. Entiendo la urgencia, pero hay cosas más importantes”.