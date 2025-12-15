Vaca Muerta: el desafío de financiar el crecimiento y fortalecer las pymes

Lo que parecía ciencia ficción, Argentina logró convertirlo en realidad durante el 2025: récord de producción de petróleo , superávit energético y grandes proyectos en ejecución que en otro momento hubieran sido inimaginables. Cada obra que se inicia es un paso más hacia la transformación de reservas en riqueza concreta.

Ahora bien, la pregunta clave que hay que hacerse para que Vaca Muerta se siga expandiendo y logre ser definitivamente el motor del desarrollo económico del país es: ¿cómo se financia esto? Para tener una idea de lo que creció el sector Oil & Gas argentino, este año hubo récord de producción de petróleo , con 859.500 barriles diarios en octubre y exportaciones de crudo por US$ 5.416 millones entre enero y octubre (el monto máximo en los últimos 20 años).

En ese marco, se están ejecutando grandes proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , que transformará la logística del crudo argentino con 437 kilómetros de obra desde Allen a Punta Colorada. Es sólo una de las oportunidades que tiene la Argentina de aprovechar el saldo positivo de US$ 5.118 millones que hubo este año y consolidar ampliaciones de capacidad e iniciativas de eficiencia energética.

Este escenario, muy prometedor para el desarrollo económico de la Argentina , representa un desafío inmediato que está relacionado con la falta de infraestructura logística, portuaria y de almacenamiento. Para superar estos obstáculos, será determinante que todos los eslabones de la cadena de producción consigan financiamiento, incluyendo a las pymes vinculadas al sector.

Esta apuesta exige confianza, previsibilidad y una macroeconomía ordenada. Metas para nada sencillas en un país acostumbrado a vaivenes cambiarios y fiscales. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo nos encontramos ante una reducción de la inflación (alarga los plazos de crédito y aumenta el financiamiento local), combinada con menor riesgo país (mejora el acceso a mercados internacionales y disminuye el costo del capital) y mayor estabilidad cambiaria (reduce la volatilidad en proyectos con costos dolarizados y mejora la previsibilidad financiera).

Ya se empiezan a ver los primeros frutos de esta situación macroeconómica favorable. El RIGI, que hasta el momento se aplica con muy buenos resultados, es una gran herramienta jurídica para canalizar las necesidades de financiamiento del sector. Permite una estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años con beneficios aduaneros y cambiarios y mayor disponibilidad de divisas, lo que facilita la importación de equipos y tecnología para desarrollos complejos.

Motor del desarrollo energético

Ahora bien, no debemos quedarnos con la imagen grande. Los grandes proyectos de extracción no lograrán su potencial ni permitirán el desarrollo real de la economía del país si no somos conscientes del rol que cumplen las más de 10.000 pymes que trabajan en el sector del Oil & Gas. Ellas son protagonistas fundamentales del boom de Vaca Muerta: no se trata sólo de grandes empresas operadoras, sino de una vasta red de proveedores regionales que debe crecer para sostener la actividad.

El 77% de la cadena de valor del petróleo y gas está compuesta por pymes. Emplean a más de 220.000 trabajadores, aportando capilaridad operativa y proveyendo servicios críticos, como ingeniería, mantenimiento, metalmecánica, instrumentación, logística y soporte profesional. El 36% de estas empresas se dedica a brindar servicios empresariales, el 27% al comercio, el 18% a la industria manufacturera, el 7% a alojamiento y gastronomía, el 4% al petróleo y gas, y el 4% restante a otros sectores de la industria.

vaca muerta2 Ya se empiezan a ver los primeros frutos de esta situación macroeconómica favorable. Archivo MDZ.

El rol del mercado de capitales

Mientras los gigantes se apalancan con préstamos sindicados y ON internacionales, las pymes se financian a través del Mercado Argentino de Valores con cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, facturas de crédito electrónica y ON Pyme. Sólo en octubre de 2025 se operaron más de $2,2 billones en instrumentos pyme, con el pagaré bursátil concentrando el 54% del total.

Para que las pymes puedan trabajar en conjunto con empresas grandes -por ejemplo en obras de infraestructura, servicios, equipamiento, provisión de insumos, logística- necesitan acceso a financiamiento. Sin capital de trabajo, líneas de crédito o acceso al mercado de capitales, muchas de estas empresas no podrían invertir en personal, equipamiento o expansión, y entonces se “pierden” la oportunidad.

Vaca Muerta no se autofinancia

No basta diversificar la producción de Vaca Muerta, sino también la economía alrededor de la industria energética. La generación de empleo calificado, el desarrollo de proveedores locales, el fortalecimiento de la construcción, la logística y los servicios; en fin, la organización y el desarrollo de toda la cadena de producción debería ser una política de Estado para mejorar la generación y la redistribución de la riqueza.

En ese sentido, las Sociedades de Bolsa y las Sociedades de Garantías Recíprocas -que afortunadamente no las eliminaron porque las externalidades económicas que generan son mucho más significativas que el impacto fiscal que genera al Estado-, son fundamentales para que las pequeñas y medianas empresas del sector energético puedan estructurar financiamiento, gestionar inversiones y crecer.

vaca muerta3 No basta diversificar la producción de Vaca Muerta, sino también la economía alrededor de la industria energética. Archivo MDZ.

Acompañar a las pymes en este contexto macroeconómico de ordenamiento, involucramiento en el mercado internacional y plena expansión del sector extractivista de hidrocarburos será clave para que Vaca Muerta se convierta en un motor distributivo de empleo, desarrollo regional y capitalización productiva.

* Juan José Preciado. CEO y fundador de la sociedad de bolsa RICSA y profesor de la materia “Financiamiento de la Infraestructura” en la Maestría de Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral.