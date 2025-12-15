Vladimir Werning: "El riesgo país se normalizó sin cambiar la política de compra de reservas"

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning sostuvo que el riesgo país bajó tras las elecciones de octubre sin la necesidad de que el equipo económico modifique la política cambiaria y de acumulación de reservas en las arcas del Banco Central (BCRA).

El segundo al mando del BCRA participó de la presentación "Argentina 2025: Superado el cisne negro, se ratifica la fortaleza del régimen económico: impacto, respuesta monetaria, y normalización financiera posterior al shock político-electoral sobre la demanda de dinero" durante el Seminario Internacional de Inversores LarrainVial AMI.

El funcionario atribuyó al factor político como gran causante de las inestabilidades financieras, variable que se despejó con la victoria el oficialismo en las urnas. "La normalización financiera revela que hubo un shock de expectativas políticas que no se materializó (y no hubo factores atribuibles al régimen económico)", sostuvo Werning.

"Fue la política ( ...y no la política de compra de reservas ): El riesgo país se normalizó post-elección sin mediar cambio en la política de compra de reservas", lanzó el vice del Central ante inversores. Y agregó: "Fue la política ( … y no la política de eliminación de LEFIs): Las tasas de interés se normalizaron post-elección sin mediar cambios al régimen monetario/cambiario".

"Ante la aversión al riesgo la demanda de dinero suele aumentar (cash is king) y la respuesta monetaria es expansiva. Por el contrario, en 2025 la política monetaria argentina debió ser restrictiva porque la demanda de dinero cayó (dollar is king)", añadió Werning.

A su vez, admitió que "ante la caída en la demanda de dinero, el BCRA restringió fuertemente la liquidez (absorbiendo circulante por medio de suba de encajes)".

Hacia adelante, el funcionario se mostró optimistas respecto del año que viene. "En 2026 la política monetaria operará en complemento a múltiples factores favorables mientras que la remonetización permitirá asegurar múltiples objetivos económicos sin enfrentar conflictos", indicó en otro tramo de su alocución.

Reservas del BCRA

Las reservas brutas del Banco Central se ubicaron en US$41.902 millones al cierre del viernes, un aumento semanal de de US$146 millones.

En tanto, las reservas internacionales netas de la autoridad monetaria se ubican en un terreno negativo por US$174 millones, según estimaciones de la consultora Invecq.