Las acciones argentinas caen hasta 4% en la primera ronda semanal de Wall Street

Las acciones argentinas muestran caídas generalizadas en Wall Street este lunes. Los activos argentinos no operan este lunes en la plaza local debido al feriado. La mirada del mercado se posa en la licitación del miércoles donde el Gobierno ofrecerá un nuevo bono en dólares.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York caen hasta 4,2%, traccionadas por Supervielle. Le siguieron los ADRs de Ternium (-3,%) y Globant (-2,9%).

El riesgo país se ubica en los 625 puntos básicos. Así, el índice no logra perforar las 600 unidades.

La semana estará marcada por la licitación del miércoles en el mercado local donde el Gobierno ofrecerá el Bonar 29, un nuevo bono en dólares.

El mercado se mantiene expectante y espera un buen resultado para el equipo económico y de esa manera pueda comprimir un poco más el riesgo país como paso previo para ir a los mercados internacionales de deuda.

Los activos argentinos no operan este lunes en la plaza local debido al feriado. El Merval cerró el viernes con una caída.

"El índice accionario medido en dólares cayó 1,6% el viernes, hasta finalizar en US$2.019. Sin embargo, en su medición semanal el Merval avanzó 1,4%", destacó Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

A cuánto cotiza el dólar

El mercado cambiario local no opera este lunes debido al feriado. El dólar minorista cerró el viernes a $1.460.