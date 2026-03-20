Wall Street: los bonos argentinos caen y el riesgo país se mantiene arriba de los 600 puntos

Los activos argentinos operan con bajas generalizadas en Wall Street. El riesgo país se sostiene por encima del umbral de las 600 unidades.

Los activos argentinos operan con bajas generalizadas en Wall Street en la última rueda de la semana. El riesgo país se sostiene por encima del umbral de las 600 puntos básicos. En la plaza local, el Merval avanza y en el mercado cambiario la pax cambiaria se extiende.

La deuda soberana en dólares opera en rojo en Nueva York, empujada por el Bonar 2035 (-0,7%). En tanto, los bonos bajo legislación local caen hasta 1,2%, como el caso del Bonar 2041.

El riesgo país se ubica en 605 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,6%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en subas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+4,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con caídas generalizadas, traccionados por el ADR de Central puerto (-2,3%).