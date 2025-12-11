Wall Street: los bonos argentinos caen y los ADR operan mixtos

Tras el regreso del Tesoro al mercado de deuda en dólares con la licitación del Bonar 29N, donde el equipo económico logró US$ 1.000 millones, los bonos retroceden en Wall Street . El riesgo país se mantiene por arriba de los 600 puntos.

La deuda soberana en dólares opera con caídas generalizadas. En Nueva York, los bonos caen hasta 0,5%, traccionados por el Bonar 2030. En tanto, los títulos bajo legislación local caen hasta 1,2%, como el caso del Global 2038.

El riesgo país se ubica en los 630 puntos básicos. Así, el índice no logra perforar las 600 unidades.

En la plaza local, el Merval cae 0,3%. La semana pasada, el mayor índice bursátil de la bolsa local avanzó 1,4% medido en dólares.

Las acciones del panel líder cotizan mixtas, con caídas de hasta 1,5% como el caso de Aluar.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street cotizan en la misma sintonía. Los ADRs alternan entre subas y bajas, con retrocesos de hasta 2% como el papel de Cresud.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se vende a $1.460 en la pizarra del Banco Nación.