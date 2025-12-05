El riesgo país retrocede luego del anuncio de la emisión de un nuevo bono en dólares

El riesgo país cae más de 20 puntos luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de la vuelta de Argentina a los mercados tras siete años.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Luego de que el Gobierno anunció la emisión de un nuevo bono en dólares a cuatro años, el mercado reacciona positivamente. El riesgo país retrocede más de 20 unidades hasta los 613 puntos básicos.

Los bonos en Wall Street se pintan de verde, con subas de hasta 1,2%, como el Bonar 2035. Los títulos de la deuda soberana bajo legislación local operan con mayorías en alza.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 1,8%. Las acciones del panel líder cotizan con subas generalizadas, impulsadas por BBVA (+3,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Nueva york operan con subas generalizadas. Traccionan las subas de los ADRs de Edenor (+4,9%) y Banco Macro (+3,9%).