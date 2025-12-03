Wall Street: los bonos y las acciones suben pero el riesgo país no baja de los 640 puntos

El mercado se mantiene expectante respecto al proceso de acumulación de reservas y el origen de los fondos para los pagos de los vencimientos de enero. En ese escenario, acciones y bonos argentinos cotizan en verde tanto en Wall Street como en la plaza local. Si bien el riesgo país comprime un poco, se mantiene en torno a los 640 puntos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,8% en Nueva York, traccionada por los Bonares 2029 y 2030. Los bonos bajo legislación local también cotizan en verde, con subas de hasta 0,3%, aunque algunos títulos cotizan en baja como el Bonar 2041 (-0,8%), Bonar 2035 (-0,4%), y Global 2046 (-0,2%).

En cuanto al riesgo país, tras un arranque a la baja, en el que tocó los 636 puntos básicos, subió luego algunos puntos par cerrar en 640 unidades.

En la plaza local, el índice S&P Merval rebotó 2,77%, luego de u n inicio de la rueda con un tímido avance de 0,2%. Eso se aceleró con el correr de las operaciones, impulsado por el desempeño de las acciones del panel líder, que cotizaron con mayorías en alza.

Se destacan el salto en las acciones de Banco Supervielle (6,4%), lo mismo que Central Puerto, seguidos de Transportadora Gas del Norte y Metrogas, ambas con 5,1%, BBVA (4,7%), Banco Macro (4,5%), Edenor (4,3%), lo mismo que Transportadora Gas del Sur y Pampa Energía (3,5%).

En cuanto a los papeles argentinos que operan en Wall Street, los ADR (American Depositary Receipt) de Globant lideran las subas con un despegue de 6,89%, mientras que Central Puerto sube 6,47%, Banco Supervielle avanza 6,41%, BBVA un 5,77%, Banco Macro 5,43%, e IRSA 3,90%.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se mantuvo sin cambios en $1.430 para el tipo comprador y vende a $1.480 para el vendedor en la pizarra del Banco Nación.

El dólar blue, por su parte, retrocedió cinco pesos para cotizar a $1.420 y $1.440 para compra y venta respectivamente, en tanto que los dólares financieros, cayeron medio punto porcentual para quedar el MEP en $1470,30 y el Contado con Liquidación en $1512,17.