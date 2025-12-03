A cuánto cerró el dólar tras las últimas declaraciones de Luis Caputo

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo , confirmara que se encuentran negociando con bancos privados por millones dólares; el dólar cerró casi sin novedades a no ser por una leve baja del blue casi en el cierre de los mercados. Así quedaron todas las cotizaciones.

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación , sin registrar cambios en relación al cierre de ayer. De esta forma, se comporta igual que el lunes y el viernes pasado, tras una suba de $5 del martes que rompió la estabilidad.

La divisa se mantuvo estable y no registró cambios en su cotización, tras haberse conocido la negociación por US$7.000 millones con distintos bancos privados.

“Los bancos nos ofrecieron entre US$6.000 millones y 7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo, durante el encuentro “Líderes” organizado por el diario El Cronista y seguido por la Agencia Noticias Argentinas.

Ese monto sería utilizado para hacer frente al pago de intereses que vencen en enero, por un total de US$4.000 millones.

El dólar blue y el dólar oficial con sus cotizaciones este miércoles.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

Qué pasa con el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2% y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.882 millones