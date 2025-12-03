A cuánto cerró el dólar tras las últimas declaraciones de Luis Caputo
El dólar oficial no tuvo movimientos este miércoles. El dólar blue bajó levemente. Así quedaron las cotizaciones.
Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que se encuentran negociando con bancos privados por millones dólares; el dólar cerró casi sin novedades a no ser por una leve baja del blue casi en el cierre de los mercados. Así quedaron todas las cotizaciones.
El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios en relación al cierre de ayer. De esta forma, se comporta igual que el lunes y el viernes pasado, tras una suba de $5 del martes que rompió la estabilidad.
Te Podría Interesar
La divisa se mantuvo estable y no registró cambios en su cotización, tras haberse conocido la negociación por US$7.000 millones con distintos bancos privados.
“Los bancos nos ofrecieron entre US$6.000 millones y 7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el ministro de Economía Luis Caputo, durante el encuentro “Líderes” organizado por el diario El Cronista y seguido por la Agencia Noticias Argentinas.
Ese monto sería utilizado para hacer frente al pago de intereses que vencen en enero, por un total de US$4.000 millones.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.
Qué pasa con el dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.454, bajó 0,2% y quedó a 58 pesos del techo cambiario (hoy en $1.512,48).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayó 0,41% hasta $1.473,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,41% hasta los $1.514,2.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$41.882 millones