Luis Caputo confirmó una negociación con bancos privados por US$ 7.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, también confía en la baja del riesgo país para obtener financiamiento en el mercado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito de hasta US$ 7.000 millones para hacerles frente a los vencimientos de enero y que eso no provoque una caída en las reservas.

"Queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”, sostuvo Caputo en el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista”.

Acumulación de reservas A su vez, Caputo señaló que el equipo económico iniciará un proceso de acumulación de reservas teniendo en cuenta dos variables. Por un lado, el incremento de la demanda dinero y, por otro, la profundidad mercado cambiario.