Wall Street: suben los bonos pero el riesgo país sólo baja un punto y se mantiene arriba de los 645 puntos

Las acciones y bonos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street, mientras que el riesgo país se mantiene bastante holgadamente por encima de los 600 puntos. Si bien retrocedió dos puntos básicos, índice de riesgo país que elabora JP Morgan quedó este martes en 646 puntos.

Los ADR de empresas argentinas en Wall Street operaron durante toda la jornada alternando alzas y bajas. Entre los papeles en verde sobresalen Mercado Libre, con una suba de 2,94%, seguido por Loma Negra (-1,89%), Central Puerto (1,74%), BBVA (1,62%) y Globant (0,45%).

En contraste, los ADR de Edenor (-4,41%) lideraron las bajas, acompañados por Tenaris (-2,07%), Cresud (1,17%), Pampa Energía (-1,14%), Transportada Gas del Sur (-0,96%) y Banco Supervielle (-0,67%).

La deuda soberana en dólares arrancó la rueda con resultado mixto en Wall Street, aunque con el correr de las horas viró a los números en verde.

Impulsan los datos positivos los bonos Globales 2030, con suba de 0,8%, Global 2035 (0,9%) y Global 2046 (0,1%), mientras que los Bonares marcaron subas de entre 0,1% y 0,4% destacándose el Bonar 2041 (0,4%), los Bonares 2029 y 2035 (0,3%) y el Bonar 2038 (0,2%).

Con estos daros el índice de riesgo país retrocedió un punto porcentual para quedar en 647 puntos básicos.

Acciones en el Merval

Por su parte, la bolsa local mostró avances en el arranque de la rueda para quedar el índice S&P Merval en rojo, cayendo -0,66%.

Las bajas más relevantes se observan en los papeles de Banco Supervielle (-2,2%), Cresud (-2,1%), Edenor (-2,1%), Banco Macro (-1,6%), Aluar (-1,2%), Transener (-1,1%) y Galicia e IRSA, retrocediendo -0,9%.

Con números en verde hay que anotar a las acciones de Metrogas (1,7%), Telecom (1,2%), Loma Negra (0,9%), Transportadora Gas del Norte (0,3%) y BBVA y Transportadora Gas del Sur con 0,1% de avance.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista subió 0,3% y se vendió a $1430 para la compra y $1.480 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue se mantuvo sin cambios en $1425 y $1445 para ambas puntas, mientras que en los dólares financieros el MEP cotizó a $1477,35, una suba de 0,1%, y el Contado con Liquidación em bonos soberanos trepó hasta $1522,43, una suba de 1,7%.