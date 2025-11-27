Sin operatoria en Wall Street, las acciones suben mientras que los bonos operan a la baja en la plaza local

Debido al feriado en Estados Unidos, Wall Street no opera este jueves. En la plaza local, el Merval está en alza.

Sin operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, los activos argentinos que cotizan dispar en la plaza local. Por un lado, los bonos caen, mientras que las acciones suben. El riesgo país se ubica en 653 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares bajo legislación local opean con caídas generalizadas, traccionadas por el Global 2029 (-0,8%). El riesgo país se ubica en 653 puntos básicos.

El mayor índice bursátil, el S&P Merval avanza 1%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Banco de Valores (+6,1%) y Central Puerto (+3,5%).

Cabe recordar que no operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias.

A cuánto cotiza el dólar En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cotiza a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.