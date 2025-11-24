Wall Street: las acciones operan mixtas y el riesgo país baja

Los activos argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. El mercado local no opera debido al feriado.

Sin operaciones en el mercado local, los bonos argentinos muestran leves subas en el comienzo de la rueda en Wall Street. En tanto, las acciones alternan avances y caídas.

La deuda soberana en dólares en Nueva York es impulsada por el Global 2041 (+0,5%) y el Global 2035 (+0,5%).En ese contexto, el riesgo país baja hasta los 639 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan retrocede 1,8% respecto de las 651 unidades del viernes.

Acciones Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas. Al alza operan los ADRs de Telecom (+2,6%) y Cresud (+0,6%). Mientras que a la baja traccionan Globant (-2,3%), YPF (-1,4%) e Irsa (-1,4%).