Wall Street: las acciones suben mientras que los bonos operan mixtos

Los activos argentinos operan en Wall Street se mueven dispar. Mientras que las acciones suben, los bonos alternan alzas y bajas.

Gonzalo Martínez

Los activos argentinos operan en Wall Street con subas por el lado de las acciones, mientras que los bonos alternan subas y bajas. El riesgo país baja un par de unidades aunque se mantiene por encima de los 650 puntos básicos.

En Nueva York, la deuda soberana en dólares alterna subas y bajas. Al alza opera el Global 2030 (+0,8%). Mientras que los bonos bajo legislación local muestran caídas generalizadas de hasta el 0,8%, como el caso del Bonar 2034.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cotizan con subas de hasta el 4,7%, traccionadas por el papel de Loma.

Merval

El mayor índice bursátil de la plaza local, el S&P Merval opera con un avance del 0,3%. Ayer, el Merval avanzó 1,6% medido en dólares, hasta US$1.978. Así, hilvano su tercera rueda consecutiva al alza y se encamina a la última rueda de noviembre con una baja mensual de apenas 1,3%.

Mientras que las acciones del panel líder operan con mayorías en alza, impulsadas por Holcim (+3,6%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

