Wall Street: las acciones suben y los bonos operan mixtos
La deuda soberana alterna subas y bajas en Wall Street. En tanto, las acciones argentinas muestran subas generalizadas.
El mercado mira con lupa los próximos pasos del equipo económico, sobre todo en lo relacionado a la acumulación de reservas y la aprobación de las reformas con la conformación nueva del Congreso. En ese contexto, las acciones suben y los bonos operan mixtos en Wall Street. En la plaza local, el Merval avanza.
La deuda soberana opera mixta, con alzas en el Global 2030 (+0,5%) y el Bonar 2029 (+0,4%). Mientras que los bonos bajo legislación local retroceden en su mayoría.
El riesgo país se ubica en 635 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 2,8%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en alza, traccionadas por Transener (+7,2%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con subas generalizadas, impulsados por los ADRs de Supervielle (+7,3%) y BBVA (+6,3%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial cotiza a $1.480 en la pizarra del Banco Nación.