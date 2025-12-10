Wall Street: las acciones argentinas se disparan hasta 4,8% y los bonos suben más de 1%

En la previa de la licitación de este miércoles, en la que el equipo económico busca colocar deuda en dólares tras ocho años, los activos argentinos en Wall Street operaron en forma dispar en el arranque, pero luego la tendencia se revirtió, con subas de hasta 4,8% en ADR y 1,6% en los bonos emitidos bajo legislación extranjera.

En la plaza local, el Merval avanza 1,2% y el reisgo país se mantiene arriba de los 600 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares operan con mayoría en suba en Nueva York, con subas en el Global 2046 (+1,7%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica, con avances de hasta 1,8%, en el caso del Global 2046.

El riesgo país se ubica en los 633 puntos básico. El índice que elabora el JP Morgan no logra perforar la barrera de las 600 unidades. El mercado observará el resutlado de la licitación de este miécoles para ver si el índice logra comprimir varios puntos y romper ese piso.

El equipo económico ofrece este miércoles el Bonar 2029N, lo que implica un regreso a los mercados de deuda. Es un título con vencimiento al 30 de noviembre de 2029, es decir a cuatro años, una tasa de cupón de 6,5% TNA, contará con pagos semestrales y el repago de capital del 100% se realizará al momento del vencimiento. A su vez, se suscribirá y pagará en dólares, será emitido bajo legislación local.

La city pondrá a prueba el apetito inversor por el riesgo con el nuevo bono en dólares tras ocho años sin la emisión de un título en moneda dura.

Así, el mercado lo ve como un paso previo al retorno de los mercadaos internacionales de deuda.

Acciones

En la plaza local, el Merval avanza 1,2%%. La semana pasada, el mayor índice bursátil de la bolsa local avanzó 1,4% medido en dólares.

Las acciones del panel líder operan con mayorías de subas, impulsadas por Transportadora Gas del norte (+5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con subas generalizadas de hasta 5,4%, impulsados por el ADR de Loma.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.