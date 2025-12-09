El dólar subió tras la reunión del Gobierno con el Consejo de Mayo

Luego de un martes clave por la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso y tras la reunión del Gobierno con el Consejo de Mayo , el dólar tuvo un leve repunte. El ejecutivo ahora apunta a tratar la reforma laboral y otros proyectos promovidos por los gobernadores.

El dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del último cierre.

La divisa estadounidense opera con relativa estabilidad en todas las variante s durante la jornada de este martes, que ayer no tuvo actividad debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, mientras los inversores aguardan señales sobre la política monetaria del gobierno de Javier Milei.

Mañana se conocerá el dato clave de la licitación, en donde el Gobierno busca obtener US$1.000 millones a una tasa de 9% según antició el ministro de Economía Luis Caputo.

Lo obtenido servirá como parte del vencimiento de US$4.500 millones que debe afrontar el Ejecutivo en enero, en una nueva operación en el mercado de deuda voluntaria luego de ocho años.

Un inesperado dato oficial previo a las elecciones, anuncia un cambio de tendencia de la actividad económica.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.465 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425para la compra y $1.445 para la venta, con unasuba de 0,71% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.441, cayó 0,7% y quedó a 74 pesos del techo cambiario (hoy en $1.515,5).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,31% hasta $1.472, y el CCL (Contado Con Liquidación) registró un descenso de 0,14% hasta los $1502,5.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$41.756 millones.