El dólar volvió a bajar tras el anuncio de la vuelta de Argentina al mercado de capitales

Este viernes, en el cierre de la primera semana de diciembre, en el mercado cambiario argentino, el dólar oficial y sus variantes muestran diferencias marcadas con respecto al dólar paralelo, también conocido como el dólar blue . Los movimientos se dan luego de un anuncio rutilante del Gobierno argentino.

El dólar oficial cotiza a $1410 para la compra y a $1460 para la venta , con una contundente baja respecto del cierre del día jueves. Se trata de una nueva caída en la cotización de la moneda oficial y sus cotizaciones en Argentina.

Mientras tanto, el dólar blue cerró a $ 1.415 y $ 1.435. Esto configura una pequeña suba de esa cotización del dólar planificando que la misma subió unos $5 en la jornada de este viernes.

La brecha entre el dólar oficial y el blue sigue siendo significativa, lo que refuerza la preferencia por los dólares alternativos en ciertos segmentos de la población.

su vez, las cotizaciones del dólar tarjeta y los financieros muestran cómo el dólar impacta en gastos con el exterior, turismo u operaciones bursátiles.

Dado este contexto, muchas familias y empresas siguen evaluando cuidadosamente si conviene operar en pesos o en dólares, según sus necesidades y posibilidades de acceso.

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1475,90 para la compra y a $1479,60 para la venta.

dolar billete canadiense (4) El dólar blue en alza, el dólar oficial a la baja. Alf Ponce Mercado / MDZ

El anuncio del Gobierno con el dólar a la vista

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó hoy que la Argentina volverá al mercado de capitales con bonos a 4 años -a noviembre de 2029- y un cupón de 6,5%.

"No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", aclaró Caputo.

El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.

Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital –los intereses se pagarán con superávit- los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.

Tras conocerse el anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA”.