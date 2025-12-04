El dólar volvió a bajar tras el pedido del FMI a Javier Milei por las reservas

Luego de que el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) le pidiera al Gobierno nacional de Javier Milei que revisara el camino en la acumulación de reservas para abrirse a los mercados, tomando una postura más ambiciosa, el dólar oficial y el dólar blue bajaron en sus cotizaciones.

El dólar oficial cerró a $1.420 para la compra y $1470 para la venta. Esto confirma así una baja de $5 este jueves, luego de la estabilidad que logró la moneda estadounidense durante el día miércoles, jornada en la que no registró movimientos.

Mientras tanto, el dólar blue bajó con contundencia unos $10 este jueves en una nueva ronda cambiaria en el inicio del mes. El dólar paralelo cerró a $1410 para la venta y $1430 para la venta, luego de los aumentos registrados en el inicio de la semana.

De esta forma, el dólar blue sigue con una brecha de $40 con el oficial.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el pedido de que el gobierno implemente un marco monetario y cambiario “coherente”, insistió en la necesidad de la acumulación de reservas y consideró que la meta comprometida para este año luce “desafiante”.

Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria que se realizará pasado diciembre.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, dijo Julie Kozack portavoz del FMI.

Kozack dijo que el FMI entiende que las autoridades de Argentina deben “aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario”, coherente.

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que se acumulen reservas en el período contemplado”, insistió la portavoz.