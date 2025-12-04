Para el FMI, el Gobierno debe encarar un programa más "ambicioso" de acumulación de reservas

La acumulación de reservas es uno de los puntos más señalados del programa económico del Gobierno. La portavoz del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Julie Kozack, insistó en que el equipo económico tenga un obejtivo más "ambicioso" para engrosar las arcas del Banco Central (BCRA).

"Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear reservas adecuadas en Argentina", expresó Kozack en conferencia de prensa este jueves."Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capital", agregó.

La vocera del organismo internacional expresó que aún no se fijó una fecha para la próxima revisión de las metas. "Alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el próximo período para reconstruir las reservas internacionales", apuntó.

A diciembre, el BCRA debe contar con un nivel de reservas netas en por un rojo cercano a US$ 2.600 millones. Esta meta fue recalibrada por el FMI en la última revisión, el objetivo inicial implicaba un nivel positivo de US$ 2.400 millones a fin de año, por lo que la meta se vio disminuida en US$ 5.000 millones.

"La acumulación de reservas desde fin de 2024 se encuentra en -US$ 12.675 millones y -US$ 15.175 millones si se contabiliza el swap con EE.UU. por US$ 2.500 millones, ambas cifras muy lejos de la meta de -US$ 1.000 millones establecida por el Acuerdo de Facilidades Extendidas", señaló Portfolio Personal de Inversiones (PPI). En caso , el Gobierno tendría que pedir otro waiver, en la revisión de junio quedó a USD 3.600 millones y el FMI le concedió una exención.

Qué dijo caputo sobre las reservas

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la acumulación de reservas. En el marco de su discuro en el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista”, el funcionario señaló que el equipo económico iniciará un proceso de acumulación de reservas teniendo en cuenta dos variables. Por un lado, el incremento de la demanda dinero y, por otro, la profundidad mercado cambiario.

"La intención es ir comprando dólares en la medida que la gente demande más pesos", apuntó el funcionario. De esa manera, la emisión de pesos para adquirir las divisas no generaría inflación y no tendrian la necesidad de ser esterilizados mediante lebacs o leliqs, que incrementrarían los pasivos remunerados.

En un escenario en 2026 donde la base monetaria se mantenga constante en relación al PBI, lo que implicaría un crecimiento nominal del 25%, permitiría al Gobierno comprar 7.000 millones de dólares sin la necesidad de tener que esterilizar.

En cuanto a la estructura del mercado cambiario, el titular del Palacio de Hacienda expresó que el sistema de flotación entre bandas se mantendrá. "El mercado tiene un determinado volumen, eso no lo podemos forzar. Hasta hace poco operaba US$ 600 millones por día, hoy promedia US$ 200 millones, hay días de US$ 90 millones, no puedo pretender comprar US$ 100 millones por día en un mercado que se mueve US$ 200 millones, haría artificialmente llevar el dólar hacia arriba", sostuvo el titular de la cartera de Economía.