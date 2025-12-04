Inversiones 2026: Goldman Sachs anticipó cuál será el metal que puede dejar las mayores ganancias

A punto de iniciarse un nuevo año y con los inversores cerrando sus presupuestos y afinando sus estrategias, los analistas también empiezan a delinear perfiles de activos más convenientes. Entre las estrellas que habrá que seguir, sin dudas los metales preciosos ocupan un lugar clave en la cartera y Goldman Sachs lo deja así en claro.

Eb su último informe el banco de inversión señaló que el cobre se destaca como el metal industrial más sólido pensando ya en 2026, y describe a este insumo clave para la transición energética como el metal "favorito" de la firma para el próximo año.

Al respecto, Aurelia Waltham, analista de Goldman Sachs , sostuvo que el atractivo del cobre se debe al "crecimiento limitado de la oferta minera y al crecimiento estructural de la demanda de la red eléctrica y la infraestructura eléctrica". Esto llevará a una combinación que lleva el mercado "hacia un equilibrio en 2026, desde un exceso de oferta en 2025".

Este año el precio del cobre experimentó un salto en los mercados globales, acompañando la tendencia del resto de los metales, que llevó en algún momento del año el valor del cobre a superar los 11.200 dólares por tonelada. Sobre este punto Waltham argumentó que el panorama para 2026 es cada vez más divergente en todo el complejo.

Tras una baja circunstancial en los precios , Goldman Sachs elevó ahora su pronóstico promedio para el cobre en el primer semestre de 2026 a 10.710 dólares por tonelada, indicando que "el aumento de las primas ex-EE.UU. y las conversaciones con operadores físicos apuntan a una reaceleración mayor de lo previsto de los flujos de cobre hacia EE.UU. en el primer semestre de 2026, antes de un posible arancel", algo que según los analistas, debería generar aún más restricciones en el mercado.

En cuanto a otros metales, el banco de inversión señaló que espera que el aluminio, el litio y el mineral de hierro se vean afectados por una renovada presión.

Inversiones chinas

“El fuerte crecimiento de la oferta, en gran medida como resultado de las inversiones chinas en el extranjero, impulsa nuestras previsiones bajistas de precios para el aluminio, el litio y el mineral de hierro”, proyectando caídas del 18%, 23% y 17% respectivamente para fines de 2026.

En el caso del aluminio, Goldman Sachs mantuvo su previsión para el cuarto trimestre de 2026 en 2.350 dólares por tonelada, aunque advirtió que los precios actuales “incentivan una oferta excesivamente nueva (en particular de Indonesia) en relación con la demanda”. Por su parte, el posible cambio de material en el sector automovilístico añade riesgo a la baja.

Teniendo en cuenta las divergencias en los fundamentos, el banco reiteró su recomendación de “apostar por posiciones largas en cobre y cortas en aluminio (diciembre de 2027)”, ya que prevé que la relación cobre-aluminio alcance nuevos máximos.