Un importante banco de Wall Street proyectó a cuánto llegará la inflación en 2026

La acumulación de reservas debe ser una de las prioridades para el Gobierno de cara al 2026, según el último informe del JP Morgan . El banco estadounidense resaltó el apoyo financiero de Estados Unidos y resaltó la relevancia de que el oficialismo logre aprobar las reformas en el Congreso.

"La lección para 2026 es clara: aumentar las reservas debe ser una prioridad para fortalecer las defensas del país antes de las elecciones generales de 2027. El aval estadounidense debería utilizarse estratégicamente y con urgencia para construir colchones internos", apuntó el gigante de Wall Street .

"Si el esquema cambiario se sostiene, el sector público podría acumular reservas, aunque probablemente por debajo del 1% del PBI", añadió el texto.

A su vez, el documento subrayó la ayuda financiera por parte del Tesoro estadounidense. "El prolongado calendario electoral dejó en claro el sólido respaldo estadounidense, tanto en términos políticos como financieros. Sin embargo, este apoyo externo expuso una vulnerabilidad crítica: la fuga de capitales del peso hacia el dólar, motivada por el riesgo político, no puede sostenerse sin antes reponer reservas internacionales", expresó.

En relación a las perspectivas de inversión, agregó: "El respaldo financiero de EE.UU. y un nuevo acuerdo comercial pueden catalizar inversiones directas en sectores estratégicos, mientras que el acceso mejorado a los mercados, mediante operaciones de manejo de pasivos o recompras de deuda, parece cada vez más probable".

A su vez, el informe retomó el debate de economistas respecto a los límites del régimen de bandas cambiarias.

"Los defensores de la banda cambiaria señalan con razón su papel en limitar el traslado de la depreciación del tipo de cambio a los precios al consumidor. Si este resultado se debe a la banda misma, a la política monetaria restrictiva o a los fundamentos fiscales es algo que aún se discute. Es un hecho que el tipo de cambio se incrementó 21% en tres meses, pero la inflación mensual apenas se movió", señaló el JP Morgan.

Por otro lado, el banco de Wall Street ponderó la necesidad del Gobierno de aprobar en el Congreso las reformas tanto tributaria como laboral.

"La aprobación de la agenda de reformas será una señal, pero los verdaderos parámetros serán la gestión y ejecución económica. Las perspectivas de reelección en 2027 dependen de mantener una trayectoria económica favorable — la fragmentación de la oposición aumenta las chances de Milei si logra exhibir crecimiento", sostuvo el JP Morgan.

“De cara al futuro, 2026 será un año crucial para el gobierno de Milei. Con apoyo probable del Congreso para las reformas, las perspectivas de crecimiento y desinflación son mejores que en cualquier otro momento desde que Milei asumió el cargo”, resaltó el texto.

Proyecciones del JP Morgan para 2026

El banco de inversión estadounidense proyectó una inflación del 17% para todo 2026. También, estimó para el año que viene un superávit primario de 1,5% del PBI.

"Por el lado financiero, anticipamos un creciente superávit de cuenta financiera de US$ 12.700 millones, impulsado por mayor inversión extranjera directa y entrada de capitales de cartera, así como menores compras de activos externos ante una menor prima de riesgo político. Suponemos también acceso al mercado para refinanciar pagos de capital desde la segunda mitad de 2026, y US$ 5.000 millones de financiamiento multilateral neto ese año", cerró el documento.