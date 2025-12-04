Plazo fijo: cuánto rinde hoy en diciembre $2.000.000 tras el último recorte de tasas

Luego del último ajuste de tasas de diciembre, el plazo fijo tradicional a treinta días volvió a perder rendimiento en la mayoría de los bancos . Aun así, sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una inversión simple y sin riesgos.

Con una Tasa Nominal Anual promedio del 25 por ciento (Banco de la Nación Argentina), un plazo fijo a treinta días por $2.000.000 genera un interés aproximado de $41.095, por lo que al vencimiento se cobran cerca de $2.041.095. Sin embargo, el rendimiento final depende del banco elegido, ya que las tasas varían de forma significativa.

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos , las tasas más bajas hoy se ubican entre el 21 y el 23 por ciento. En ese grupo aparecen bancos privados de primera línea como Banco Santander Argentina, que ofrece una TNA del 21 por ciento, BBVA Argentina con 23 por ciento y Banco Galicia con 22 por ciento.

Con estos rendimientos, un plazo fijo de $2.000.000 genera un interés mensual que va desde los $34.500 hasta los $37.800, según la entidad.

En el extremo opuesto, varios bancos y compañías financieras se destacan por ofrecer tasas mucho más competitivas, especialmente en plazos fijos online y para no clientes.

Entre los que mejor pagan aparecen Crédito Regional Compañía Financiera con una TNA del 31,5 por ciento, BIBANK y Banco VOII con 30 por ciento y también Banco Meridian y Banco CMF con 29,5 por ciento.

Con una TNA del 31,5 por ciento, un plazo fijo de $2.000.000 rinde cerca de $51.780 en treinta días, elevando el total a cobrar a más de $2.051.700.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Si bien las tasas continúan en descenso, la diferencia de rendimiento entre un banco tradicional y uno que paga mejor puede superar los $17.000 mensuales por el mismo monto invertido. Por eso, comparar opciones y aprovechar las entidades que permiten hacer el plazo fijo sin ser cliente puede marcar una diferencia importante en un escenario de rendimientos cada vez más ajustados.