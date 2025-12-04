Plazo fijo: cuánto rinde hoy en diciembre $2.000.000 tras el último recorte de tasas
Comparar bancos antes de invertir puede hacer una gran diferencia en el rendimiento final del plazo fijo.
Luego del último ajuste de tasas de diciembre, el plazo fijo tradicional a treinta días volvió a perder rendimiento en la mayoría de los bancos. Aun así, sigue siendo una de las opciones más elegidas por los ahorristas que buscan una inversión simple y sin riesgos.
Cuánto paga un plazo fijo de $2.000.000 hoy
Con una Tasa Nominal Anual promedio del 25 por ciento (Banco de la Nación Argentina), un plazo fijo a treinta días por $2.000.000 genera un interés aproximado de $41.095, por lo que al vencimiento se cobran cerca de $2.041.095. Sin embargo, el rendimiento final depende del banco elegido, ya que las tasas varían de forma significativa.
Los bancos que menos pagan
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas más bajas hoy se ubican entre el 21 y el 23 por ciento. En ese grupo aparecen bancos privados de primera línea como Banco Santander Argentina, que ofrece una TNA del 21 por ciento, BBVA Argentina con 23 por ciento y Banco Galicia con 22 por ciento.
Con estos rendimientos, un plazo fijo de $2.000.000 genera un interés mensual que va desde los $34.500 hasta los $37.800, según la entidad.
Los bancos que mejor pagan el plazo fijo
En el extremo opuesto, varios bancos y compañías financieras se destacan por ofrecer tasas mucho más competitivas, especialmente en plazos fijos online y para no clientes.
Entre los que mejor pagan aparecen Crédito Regional Compañía Financiera con una TNA del 31,5 por ciento, BIBANK y Banco VOII con 30 por ciento y también Banco Meridian y Banco CMF con 29,5 por ciento.
Con una TNA del 31,5 por ciento, un plazo fijo de $2.000.000 rinde cerca de $51.780 en treinta días, elevando el total a cobrar a más de $2.051.700.
Qué tener en cuenta antes de invertir
Si bien las tasas continúan en descenso, la diferencia de rendimiento entre un banco tradicional y uno que paga mejor puede superar los $17.000 mensuales por el mismo monto invertido. Por eso, comparar opciones y aprovechar las entidades que permiten hacer el plazo fijo sin ser cliente puede marcar una diferencia importante en un escenario de rendimientos cada vez más ajustados.