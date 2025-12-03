Plazo fijo: cómo quedó la tasa banco por banco tras la baja de noviembre

Las tasas de interés de plazo fijo continúan a la baja en diciembre y los rendimientos se alejan del 44% de hace un mes.

Noviembre marcó un punto de inflexión para las inversiones en plazo fijo, con fuertes recortes en las tasas de interés. El impacto se notó sobre todo en los bancos de mayor tamaño, mientras que las entidades más pequeñas mantuvieron los porcentajes más altos del mercado. Hoy las tasas oscilan entre el 21 por ciento y el 31,5 por ciento, muy por debajo del 44 por ciento que ofrecían hace apenas un mes.

Qué pasa con los bancos más grandes En las diez entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas de plazo fijo se mantienen en niveles más bajos respecto al resto del mercado. El Banco Nación y el Banco Provincia ofrecen actualmente una TNA del 26 por ciento, mientras que el Banco Macro se ubica en el mismo nivel.

Por debajo aparecen el BBVA con 23 por ciento, el Galicia con 22 por ciento y el Santander con apenas 21 por ciento, entre las más bajas del segmento. Dentro de este grupo, el ICBC se destaca con una TNA del 28 por ciento, una de las más altas entre los bancos grandes, seguido por el Credicoop y el Banco Ciudad, ambos con 24 por ciento.

El Banco Nación tiene nuevas tasas de interés para depósitos en pesos. Foto: Walter Moreno/Mdz Dónde conviene invertir en plazo fijo luego del recorte de tasas de interés. Foto: Walter Moreno/Mdz Dónde están hoy las tasas más altas En las entidades que permiten constituir plazos fijos online para no clientes aparecen las mejores oportunidades. Las tasas más altas del mercado llegan al 31,5 por ciento y las ofrecen bancos como Meridian, VOII y Crédito Regional Compañía Financiera.

Muy cerca se ubican el Banco de Córdoba, con 30,5 por ciento, y varias entidades que pagan entre 29 y 30 por ciento, como BICA, CMF, Banco del Sol, Banco Dino, Mariva, Masventas, Reba y Bibank.