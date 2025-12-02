PAMI advierte sobre estafas virtuales: cómo descargar Mi PAMI de forma segura

PAMI alertó a jubilados y pensionados por una nueva modalidad de estafa digital y recordó cómo descargar Mi PAMI de forma segura para evitar engaños.

Mi PAMI solo debe descargarse desde las tiendas oficiales y nunca desde enlaces enviados por redes sociales o WhatsApp.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI volvió a encender las alarmas por estafas virtuales dirigidas a jubilados y pensionados, una modalidad que creció en los últimos meses a través de redes sociales, mensajes privados y aplicaciones falsas. El organismo pidió extremar los cuidados al momento de descargar la app Mi PAMI y recordó cuáles son los canales oficiales de contacto.

Desde la obra social explicaron que muchos engaños comienzan con perfiles truchos que se hacen pasar por el organismo y prometen turnos, medicamentos o beneficios especiales, con el objetivo de quedarse con datos personales y bancarios.

Cómo descargar Mi PAMI de forma segura Desde PAMI remarcaron que la aplicación Mi PAMI debe descargarse únicamente desde las tiendas oficiales del celular, como Google Play o App Store y no a través de enlaces enviados por WhatsApp, Facebook o mensajes de texto.

Además, recomendaron mantener la app siempre actualizada, ya que las nuevas versiones incorporan mejoras de seguridad para proteger la información personal de los usuarios.

Para registrarse, PAMI recuerda que solo se solicitan tres datos básicos: DNI, número de CUIL y un teléfono celular. No se piden claves bancarias, códigos de seguridad ni datos de tarjetas.