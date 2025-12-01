PAMI incorpora una función clave: el cambio que simplifica turnos y trámites

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con una aplicación pensada para facilitar el acceso a diferentes herramientas para jubilados y pensionados . Actualmente, Mi PAMI incorporó mejoras pensadas para mejorar el acceso de turnos, consultas y otras gestiones desde el celular.

El objetivo de las funciones es claro: se busca reducir tiempos, evitar traslados innecesarios y centralizar toda la información personal en un solo espacio digital, tanto desde la app como desde el portal web.

Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de reservar turnos online para consultas y trámites en las agencias de la obra social. Con esta función, los usuarios pueden seleccionar el motivo de la consulta, elegir fecha y horario según disponibilidad, cancelar el turno si lo necesitan y recibir recordatorios automáticos un día antes y dos horas previas a la cita.

Esta mejora apunta a ordenar la atención presencial y evitar filas o demoras innecesarias, ya que el turno queda confirmado de manera digital.

Tanto si se ingresa desde la aplicación móvil como desde la versión web, la información es la misma y se mantiene sincronizada en tiempo real. Esto permite acceder fácilmente a datos personales y documentación médica sin importar el dispositivo.

Entre las opciones disponibles en Mi PAMI se encuentran la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, la cartilla médica actualizada, turnos para agencias, datos del médico de cabecera, trámites online y teléfonos de emergencia.

Más seguridad y mejor registro de usuarios en la aplicación

Otra de las mejoras incluidas apunta a proteger los datos personales de los afiliados, con recomendaciones específicas para un uso seguro de la plataforma. Además, se optimizó el proceso de registro para facilitar el acceso, especialmente a quienes utilizan la herramienta por primera vez.

También se incorporó un apartado con respuestas a las consultas frecuentes, pensado para resolver dudas comunes sin necesidad de realizar llamados o trámites presenciales.

Con estas actualizaciones, Mi PAMI se consolida como una herramienta clave para que jubilados y pensionados puedan gestionar su cobertura de salud de manera más ágil y segura.