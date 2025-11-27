Plazo fijo: banco por banco, las tasas que pagan este jueves 27 de noviembre

El plazo fijo continúa ajustándose a la baja y los bancos ya informaron las nuevas tasas vigentes del penúltimo mes del año.

El plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones preferidas por los pequeños ahorristas, ya que ofrece seguridad y bajo riesgo. Sin embargo, las tasas continúan en niveles bajos. Este jueves 27 de noviembre, el Banco Central publicó las nuevas tasas vigentes.

De acuerdo con esta información, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos las tasas se encuentran entre 24 y 29 por ciento. En ese grupo, Banco Macro lidera con una TNA del 29 por ciento, seguido por Credicoop e ICBC, ambos con 28 por ciento. En contraste, Banco Galicia ofrece la tasa más baja, con 24 por ciento.

Por su parte, entre los bancos que permiten constituir plazos fijos sin ser cliente, aparecen rendimientos más altos. Crédito Regional Compañía Financiera encabeza el ranking con una tasa del 33 por ciento, mientras que Banco Meridian, Banco VOII y Banca Provincia de Córdoba se ubican en torno al 32 y 32,5 por ciento.

Cuánto gano con las diferentes tasas Para dimensionar el rendimiento real de un plazo fijo, si hoy invertís $1.500.000 a 30 días, con una tasa del 29 por ciento como la que paga Banco Macro, la ganancia ronda los $36.255. Con una TNA del 28 por ciento, como ofrecen Credicoop e ICBC, el interés mensual se ubica cerca de los $35.000. En el extremo inferior, la tasa más baja del grupo, del 24 por ciento, deja un rendimiento de alrededor de $30.000 en un mes.