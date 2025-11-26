Plazo fijo: qué bancos ofrecen hasta 33% en la última semana de noviembre

Los bancos vuelven a ajustar las tasas de plazo fijo y algunos ya superan el 30% en la última semana de noviembre.

Esta semana, varios bancos ofrecen tasas que superan el 30 por ciento nominal anual para depósitos a 30 días. Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, no se supera este porcentaje, aunque otros bancos, sobre todo aquellos que permiten plazo fijo a no clientes, presentan propuestas que van desde 30 por ciento hasta 33 por ciento.

Cómo elegir la mejor opción El Banco Central exige que los bancos informen sus tasas en cumplimiento del Régimen Informativo de Transparencia, lo que permite comparar y elegir la propuesta más conveniente. Para aprovechar estas tasas, es importante verificar si el rendimiento corresponde a clientes o también a no clientes, y confirmar los plazos de colocación.

Además, realizar el trámite online asegura rapidez y seguridad, evitando desplazamientos innecesarios. Así, un plazo fijo de 30 días se convierte en una alternativa accesible para quienes buscan un rendimiento estable a corto plazo.

En un plazo fijo los rendimientos comienzan a generarse después de 30 días. Foto: Shutterstock El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas para inversiones a corto plazo. Foto: Shutterstock Qué tener en cuenta antes de invertir Compara las tasas antes de decidir en qué banco colocar tu dinero.

Considera si la tasa es para clientes, no clientes o ambas.

Usá los canales oficiales de cada banco para abrir el plazo fijo y minimizar riesgos. Con la TNA de varios bancos superando el 30 por ciento, esta semana se presenta como un buen momento para aprovechar los plazos fijos online y obtener un rendimiento seguro y rápido.