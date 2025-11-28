Argentina apuesta a promover el comercio con Polonia, con foco en sectores estratégicos

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Agencia Polaca de Inversiones y Comercio (Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. - PAIH) suscribieron este miércoles un Memorando de Entendimiento (MOU) cuyo objetivo es fortalecer las relaciones comerciales y la cooperación recíproca para promover el clima de inversión bilateral, indicaron fuentes de la dependencia oficial.

El documento fue firmado por el presidente ejecutivo de la AAICI, Diego Sucalesca , y por el vicepresidente del Consejo de Administración de la PAIH, Pawe Pudowski , en un acto realizado en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. La firma del convenio aprovechó la presencia en Buenos Aires de una delegación de empresas polacas interesadas en mantener reuniones con sus pares argentinos representantes de diferentes sectores productivos.

De la ceremonia participó también el viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia , Marcin Bosacki , entre otras autoridades diplomáticas y de gobierno argentino, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un dato interesante es que los países forman parte de dos bloques comerciales que están intentando cerrar un acuerdo bilateral, demorado por años pero que ahora parece estar avanzando y hasta se especula que podría firmarse finalmente en diciembre próximo, según anticipó esta semana el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Nuestros países pueden funcionar como puertas de entradas a sendos bloques regionales como son el Mercosur y la Unión Europea (UE) , que están a punto de consagrar un acuerdo comercial muy ambicioso trabajado por años y que implicará un salto cuantitativo y cualitativo de nuestro posicionamiento en el mundo”, señaló Diego Sucalesca durante su alocución.

Los funcionarios destacaron las oportunidades de inversiones que se abren entre Argentina y Polonia, dos economías de mediano porte, ambas potencias agropecuarias, pero con fuerte desarrollo de distintos sectores industriales. El foco de esta intervención es ampliar los sectores en los que puede darse la cooperación, además de los rubros en los que tienen potencial y compatibilidad para el comercio conjunto.

Allí es donde tallarán fuerte ambas agencias, determinantes para promover inversiones.

Oportunidades de negocio

“Pueden contar con nuestra agencia para acompañarlos en todo lo que emprendan en Argentina, que brinda un enorme abanico de oportunidades de negocios en un entorno global desafiante. Somos un socio estratégico para que sus inversiones en el país se concreten”, explicó Sucalesca.

La AAICI y la PAIH acordaron fomentar las oportunidades de inversión mutuamente beneficiosas, colaborar en la planificación y ejecución de negocios, eventos empresariales, seminarios y misiones; y apoyar los esfuerzos para identificar y analizar propuestas en materia de comercio internacional, cooperación industrial y tecnológica, y oportunidades de inversión, indicaron desde la agencia de promociones.

AAICI - DS - MOU Polonia Diego Sucalesca, director Ejecutivo de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

“Este acuerdo de entendimiento entre los Gobiernos representa un potencial para las empresas que deseen invertir en ambos países”, indicó Pudowski en su discurso.

A su turno, el viceministro Bosacki sostuvo que “ante los desafíos globales, la cooperación entre las economías beneficiará por igual a las empresas polacas y argentinas”.

Un partner relevante

Polonia tiene una población estimada en 36,5 millones de habitantes, según datos oficiales de 2024 y es miembro de la Unión Europea (UE), la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En las últimas dos décadas su economía casi duplicó su tamaño, hasta alcanzar un PBI nominal de unos US$915.000 millones, que es el quinto mayor de la Unión Europea y el vigésimo a nivel mundial en términos reales.

Polonia es líder en Europa en la producción de baterías de iones de litio, un componente clave en los programas de electromovilidad y en vehículos eléctricos. Es el mayor exportador europeo de este rubro y el segundo exportador mundial detrás de China. Además, es un gran productor y exportador agropecuario.

Desde la agencia se destaca que Argentina es líder emergente en el mercado global del litio, con oportunidades significativas para el crecimiento de la minería. Cuenta con la tercera mayor reserva de litio en el mundo y es el cuarto productor mundial de ese mineral.