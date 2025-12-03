Presenta:

¿Dólar Shein? Qué es y cómo hacer para pagar menos en tus compras online

El boom de las compras online se radica en la gran demanda que tuvieron aplicaciones como Shein y Temu.

Shein es un boom en Argentina.

Imagen extraída de la web

La plataforma Shein —muy popular en Argentina por sus precios bajos en indumentaria y varios productos importados— sumó un nuevo elemento que promete aliviar el bolsillo de sus usuarios: lo que se conoce como dólar Shein. De qué se trata y qué dijeron los expertos en compras online al respecto de este mecanismo.

Según los expertos, este mecanismo permite sortear parte de los recargos habituales a las compras en el exterior y lograr descuentos de hasta un 25 % sobre el valor final de tu pedido.

Qué es el dólar shein

La idea detrás del dólar Shein es simple: cuando el consumo aparece en dólares en el resumen de la tarjeta, el comprador puede evitar que se convierta automáticamente a pesos usando un tipo de cambio caro (el llamado “dólar tarjeta”) —que incluye impuestos y recargos—.

Shein ofrece productos interesantes a un muy bajo precio.

En su lugar, quienes tienen dólares en cuenta o utilizan alternativas de pago en esa divisa pueden pagar el resumen directamente en dólares.

De este modo, eliminan la carga extra: no se aplica la conversión con sobrecostos y el importe final termina siendo sensiblemente menor.

Este método no es un tipo de cambio oficial adicional, ni una cotización mágica: se trata de un camino alternativo al dólar tarjeta que ya usan muchos consumidores que importan desde Shein.

Pero puede marcar la diferencia: según un ejemplo citado por un medio, si una compra en la plataforma cuesta US$ 150 —convertido al dólar tarjeta sale mucho más caro— hacerlo vía un tipo de cambio intermedio (o pagando directamente en dólares) puede representar un ahorro de miles de pesos.

