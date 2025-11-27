Navidad 2025: cómo hacer que tus compras en Shein lleguen más rápido

Con el auge del comercio electrónico , cada vez más argentinos recurren a Shein para adquirir ropa, calzado, accesorios o artículos para el hogar a precios competitivos. Pero uno de los principales obstáculos al comprar desde el exterior sigue siendo el tiempo de envío. Por eso, existe un método sencillo —y totalmente legal— para reducir considerablemente la espera.

Para concretar una compra, el usuario debe: entrar al sitio oficial (o a la app), registrarse ingresando una dirección de envío en Argentina, elegir los productos deseados y abonar con tarjeta u otro método habilitado.

Luego, en el proceso de envío, puede optar por la modalidad estándar o por la exprés (si está disponible). Esa elección resulta clave para acelerar la entrega.

Esto puede ser importante para todos los usuarios y clientes que buscan comprar a contrarreloj los regalos para la navidad 2025.

Según la información reciente, uno de los mejores consejos para que un pedido demore menos es seleccionar el envío exprés. Aunque esto implique un costo adicional, suele acortar notablemente los tiempos de entrega.

Además, quienes realizan sus compras durante horarios de alta demanda —por ejemplo, en jornadas de promociones o eventos especiales de la plataforma— podrían beneficiarse con una logística más ágil, ya que la empresa tiende a reforzar sus centros de distribución para atender el aumento de pedidos.

shein4 Shein es investigada por vender muñecas sexuales con apariencia infantil. Imagen extraída de la web

Con el nuevo esquema de logística que implementó Shein —gracias a un centro de distribución en Brasil— los tiempos de entrega hacia Argentina se redujeron: lo normal ahora es que un pedido llegue en unos 20 días hábiles, siempre que todo esté correctamente configurado y el envío haya salido rápidamente.

Otra novedad: ya no es obligatorio pasar por el viejo sistema de aduana tradicional. Shein adoptó el método DDP (Delivery Duty Paid), lo que implica que la empresa se encarga de los impuestos y los trámites logísticos. De esta forma, los paquetes llegan al domicilio directamente, sin gestiones extra por parte del comprador.

Qué tener en cuenta para evitar demoras:

Verificar que la dirección de envío esté completa y correctamente escrita (incluyendo código postal).

Optar por artículos disponibles para “envío inmediato” — algunos productos pueden tener demoras desde el origen.

Consultar el número de seguimiento (tracking number) que envie la plataforma una vez despachado el pedido, para monitorear su tránsito.

Ser consciente de que, aunque el envío exprés mejora los plazos, puede tener un costo extra — por lo que conviene comparar con tiempos estimados del envío estándar.

En definitiva, quienes compran en Argentina a través de Shein cuentan hoy con mejores posibilidades de recibir sus pedidos —incluso antes de las fiestas de fin de año— si siguen algunos pasos simples pero clave: usar la modalidad exprés, aprovechar momentos de mayor logística en la empresa, verificar bien los datos de envío y aprovechar el nuevo sistema DDP.