Black Friday: cuáles son los descuentos que ofrece Shein para Navidad

En el marco de su campaña por el Black Friday , Shein ha lanzado una amplia sección navideña en su catálogo argentino, con cientos de opciones accesibles para decorar y regalar con motivo de las fiestas de fin de año. Se trata de promociones interesantes para los clientes más fieles.

En su plataforma local, donde ofrece más de 600.000 productos, la marca habilitó una categoría llamada “Christmas Home”, que incluye desde adornos para el árbol y casitas decorativas en cerámica con luces LED, hasta cajas temáticas para galletitas, sobres navideños, bolsas de regalo y paquetes de papel para envolver.

Entre los artículos de menor costo que se destacan como tendencia están un rodillo facial de acero o jade para el cuidado de la piel; sets de masaje con piedras calientes y aceites esenciales; cubiertos decorativos; y variadas opciones de empaquetado navideño.

En lo que respecta a los regalos por menos de $100.000, Shein ofrece una serie de productos con buena aceptación: bolsos de diferentes estilos (desde diarios hasta metálicos), vestidos bordados y otros con motivos navideños, luces LED en forma de cortina, sets de pegatinas de My Little Pony, parches textiles, neceseres con lazo y herramientas de maquillaje, entre otros.

También hay paquetes de cajas transparentes decoradas con globos, así como “paquetes de prendas” ofrecidos por distintos vendedores que incluyen ropa Y2K o lotes de ropa femenina con precios que van desde $ 11.395 hasta $ 78.326.

Por otro lado, las ofertas tecnológicas de Black Friday en Shein no se quedan atrás: hay productos de marcas como Apple y Xiaomi, con valores que oscilan entre $ 135.609 y $ 1.250.265. En el segmento infantil, uno de los ítems destacados es una caja de Lego Classic, cotizada en $ 30.030.

El alerta de Shein por las demoras en la entrega

Frente al potencial colapso logístico durante este periodo de alta demanda, Shein alerta sobre posibles demoras en envíos, tanto por parte de los couriers como por los trámites en la Aduana. Por esta razón, recomienda a los compradores adelantar sus compras, revisar con detenimiento las medidas, leer reseñas y observar las imágenes de los productos, especialmente en decoración y regalos navideños.

Para quienes buscan ahorrar aún más, la empresa sugiere agrupar productos pequeños —como cosmética o artículos de belleza— en pedidos compartidos, lo que puede ayudar a reducir los costos de envío.