Colegios privados bonaerenses piden actualizar las cuotas y alertan por la voracidad fiscal de los municipios

Es de destacar que no todos los establecimientos de educación privada de la provincia de Buenos Aires reciben una subvención del gobierno bonaerense. De los 4000 colegios privados que hay en la provincia, solo muy pocos reciben el 100% de ayuda estatal; por lo que gran parte de las escuelas de gestión privada reciben entre un 40 y un 80% de asistencia del gobierno provincial, dejando el resto de la carga operativa a cuenta de los establecimientos de educación privada.

En diálogo con MDZ , Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) , afirmó que el aumento de haberes dado a los docentes por el gobierno bonaerense, le agrega más presión a la estructura de costos de los colegios privados : “Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, no estamos en contra de eso. Pero si el gobierno provincial no autoriza ajustes en las cuotas , se genera un problema financiero muy grande”.

El gobierno bonaerense debe autorizar los aumentos en el valor de las cuotas ya que cerca del 70% de los colegios privados que hay en la provincia de Buenos Aires recibe algún tipo de subsidio del estado provincial.

Cabe destacar que la Asociación de Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), siendo parte del sistema educativo, no participa de la paritaria docente bonaerense. Por lo que deben aceptar lo acordado en el ámbito paritario sin poder plasmar la realidad que atraviesan las instituciones de educación privada.

Cierres de escuelas privadas y caída de matrícula

La crisis que afecta los colegios privados no es nueva, pero los efectos son cada vez más visibles en la provincia de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense. Los motivos de la crisis que atraviesa el sector de la educación privada son muchos. Se podría decir que es un “coctel” de factores, entre los que se destacan: el aumento de las tarifas de servicios, la caída de la natalidad, y una pérdida de 300.000 alumnos en los últimos cuatro años.

La situación obliga a muchos colegios privados a sobrevivir endeudándose: “Hay escuelas que no cerraron, pero están muy endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales”, advirtió en dialogo con este diario Martín Zurita, referente nacional y de la provincia de Buenos Aires de las instituciones de educación de gestión privada. En ese marco, remarcó que este fenómeno comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia.

La voracidad de los municipios bonaerenses pone en jaque a las escuelas privadas

A las dificultades financieras que arrastran los colegios privados de la provincia de Buenos Aires, por los diversos factores que venimos contando, se agrega un nuevo frente que tiene que ver con la voracidad fiscal de los intendentes que crean tasas municipales apretando aún más la soga sobre el sector privado.

El claro ejemplo de la voracidad fiscal de los municipios bonaerenses, es la nueva tasa aprobada por el Consejo Deliberante de Pilar, que puede replicarse, como reguero de pólvora, en varios distritos de la provincia de Buenos Aires.

Los concejales pilarenses dieron luz verde a la creación de una tasa municipal que afecta directamente al corazón del sector privado. Mediante una ordenanza impositiva, establecieron que las Pymes radicadas en el distrito deberán pagar mensualmente $7.500 por cada empleado. Esa nueva tasa municipal afecta también a las instituciones de educación privada.

Según detallo a MDZ Martin Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, el impacto de esta medida puede ser significativo para los colegios privados: “Una escuela privada es una pyme particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 100 personas trabajando”.

Por lo que un establecimiento de educación privada de tamaño medio, radicado en el partido de Pilar tras la creación de esta nueva tasa municipal, podría llegar a pagar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales al municipio, lo que representaría más de 20 millones de pesos al año extras que deben afrontar por la creación de esta tasa municipal.

“En el contexto actual es realmente un delirio. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita. Anticipando que desde AIEPBA evalúan realizar acciones legales al municipio de Pilar, tras no obtener respuestas a los pedidos de reunión con autoridades municipales. Y alertó por la posibilidad de que esta tasa municipal tenga efecto espejo en otros municipios bonaerenses.