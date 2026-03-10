WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde hoy: los modelos afectados
WhatsApp dejará de funcionar en algunos modelos de celulares desde este 10 de marzo. Cuáles quedan sin la app.
A partir del 10 de marzo de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos antiguos debido a cambios en sus requisitos de compatibilidad. La medida afectará a dispositivos que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo o no cumplen con los estándares de seguridad actuales.
La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza la plataforma, propiedad de Meta Platforms, para mejorar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones en la aplicación.
Qué celulares se quedarán sin WhatsApp
Entre los modelos que perderán acceso a la aplicación se encuentran varios dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben soporte de sus fabricantes. Entre los más destacados figuran:
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy S4 mini
Sony Xperia M
LG Optimus L7 II
Motorola Moto E (1ª generación)
En el ecosistema de Apple también quedarán fuera algunos modelos que no pueden actualizarse a las versiones recientes del sistema operativo, como:
-
iPhone 6
iPhone 6 Plus
Por qué WhatsApp deja de funcionar en estos teléfonos
El principal motivo es la falta de compatibilidad con los sistemas operativos mínimos que exige la aplicación. Desde 2026, WhatsApp solo funcionará en teléfonos con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior.
Muchos de los equipos afectados no pueden actualizarse a esas versiones, por lo que quedan fuera del soporte oficial. Además, al no recibir parches de seguridad, estos dispositivos pueden representar riesgos para la privacidad y la protección de datos de los usuarios.
Los especialistas recomiendan a quienes tengan alguno de estos teléfonos:
-
Verificar si el dispositivo puede actualizar su sistema operativo.
Realizar una copia de seguridad de los chats antes de que finalice el soporte.
Considerar el cambio a un smartphone más reciente compatible con las nuevas versiones de la aplicación.
Con esta actualización, la plataforma continúa su proceso de adaptación a las tecnologías actuales, aunque implica que algunos dispositivos antiguos ya no podrán utilizar uno de los servicios de mensajería más utilizados del mundo.