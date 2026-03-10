WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares desde hoy: los modelos afectados

A partir del 10 de marzo de 2026, la aplicación de mensajería WhatsApp dejará de funcionar en una serie de teléfonos antiguos debido a cambios en sus requisitos de compatibilidad. La medida afectará a dispositivos que ya no reciben actualizaciones del sistema operativo o no cumplen con los estándares de seguridad actuales.

La decisión forma parte de las actualizaciones periódicas que realiza la plataforma, propiedad de Meta Platforms, para mejorar la seguridad, el rendimiento y la incorporación de nuevas funciones en la aplicación.

Entre los modelos que perderán acceso a la aplicación se encuentran varios dispositivos lanzados hace más de una década y que ya no reciben soporte de sus fabricantes. Entre los más destacados figuran:

En el ecosistema de Apple también quedarán fuera algunos modelos que no pueden actualizarse a las versiones recientes del sistema operativo, como:

El principal motivo es la falta de compatibilidad con los sistemas operativos mínimos que exige la aplicación. Desde 2026, WhatsApp solo funcionará en teléfonos con Android 5.0 o superior y iOS 15.1 o posterior.

Muchos de los equipos afectados no pueden actualizarse a esas versiones, por lo que quedan fuera del soporte oficial. Además, al no recibir parches de seguridad, estos dispositivos pueden representar riesgos para la privacidad y la protección de datos de los usuarios.

Los especialistas recomiendan a quienes tengan alguno de estos teléfonos:

Verificar si el dispositivo puede actualizar su sistema operativo.

Realizar una copia de seguridad de los chats antes de que finalice el soporte.

Considerar el cambio a un smartphone más reciente compatible con las nuevas versiones de la aplicación.

Con esta actualización, la plataforma continúa su proceso de adaptación a las tecnologías actuales, aunque implica que algunos dispositivos antiguos ya no podrán utilizar uno de los servicios de mensajería más utilizados del mundo.