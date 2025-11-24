Shein y Temu en Argentina: los límites y trámites actualizados de ARCA para noviembre 2025

En noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reafirmó los límites para compras realizadas desde plataformas de comercio internacional como Shein y Temu. Si bien el auge de estas tiendas en Argentina crece día a día, quienes importan deben prestar atención a las reglas para evitar que sus paquetes queden retenidos en aduana o les exijan trámites adicionales.