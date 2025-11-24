Shein y Temu en Argentina: los límites y trámites actualizados de ARCA para noviembre 2025
ARCA controla las compras en Shein y Temu: máximo 50 kilos por paquete y hasta cinco operaciones anuales.
En noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reafirmó los límites para compras realizadas desde plataformas de comercio internacional como Shein y Temu. Si bien el auge de estas tiendas en Argentina crece día a día, quienes importan deben prestar atención a las reglas para evitar que sus paquetes queden retenidos en aduana o les exijan trámites adicionales.
¿Cuáles son los límites y condiciones que estableció ARCA?
Las principales directrices para compras internacionales en plataformas como Shein y Temu son:
Te Podría Interesar
- Límite por envío: hasta 3.000 dólares estadounidenses (incluyendo el valor de la mercadería + envío + seguro).
- Peso máximo por paquete: 50 kilogramos.
- Hasta 3 unidades idénticas del mismo producto por paquete, para definir que es uso personal.
- Uso exclusivo para consumo personal, sin fines comerciales o de reventa.
- Hasta cinco compras al año calendario desde plataformas como Shein, Temu o similares, bajo el régimen simplificado.
¿Qué riesgos existen si se superan esos límites?
Si los paquetes o las compras no respetan los límites mencionados, ARCA puede:
- Retener el paquete en aduana.
- Exigir documentación adicional para liberar el envío.
- Reclasificar la compra como importación general con mayores gravámenes o demoras.
- Aplicar sanciones o multas si se detecta que hay mercadería con fines comerciales encubiertos.
¿Cómo proceder para evitar problemas?
Si pensás comprar en Shein o Temu, estos son los pasos que conviene seguir:
- Verificá que el valor total del envío (mercadería + flete + seguro) no supere los 3.000 US$.
- Asegurate de que el paquete contenga máximo 3 unidades iguales por producto y que pese menos de 50 kg.
- Usá el portal de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal para hacer la declaración del envío cuando sea por courier.
- Conservar comprobantes, número de seguimiento y declaración para evitar contratiempos.
Recordá que el sistema está diseñado para consumo personal: si se detecta que repetís compras similares o haces muchas veces en poco tiempo, podés activar alertas de control.