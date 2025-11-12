Cuál es la nueva aplicación que le compite a Shein y Temu con bajos precios en las compras

Amazon presentó oficialmente Bazaar , una nueva aplicación independiente que apunta al público que busca productos económicos. Con este lanzamiento, la compañía estadounidense busca posicionarse frente a gigantes del comercio electrónico como Shein y Temu , dos de las plataformas de mayor crecimiento en América Latina.

Amazon Bazaar es una app pensada para ofrecer artículos de bajo costo , con foco en ropa, accesorios, productos para el hogar y artículos de uso diario. Está disponible para Android e iOS y permite iniciar sesión utilizando la misma cuenta de Amazon que el usuario ya tenga registrada.

Entre las principales características de esta nueva plataforma se destacan:

El lanzamiento de Bazaar se da en un contexto de fuerte competencia dentro del comercio electrónico, donde los consumidores priorizan la combinación de bajo precio y variedad. Con esta iniciativa, Amazon apunta a aprovechar su red logística y reputación internacional para ganar terreno frente a las aplicaciones chinas como Shein o Temu que dominan el segmento de las “ofertas ultra económicas”.

Reseñas y calificaciones de productos, al estilo de la tienda principal de Amazon.

Devoluciones sin costo dentro de un plazo determinado, lo que busca dar confianza al comprador.

Envíos gratuitos al superar un monto mínimo de compra y un cargo estándar en pedidos más pequeños.

Precios accesibles, con gran parte del catálogo por debajo de los 10 dólares o su equivalente local.

A diferencia del sitio principal de Amazon, Bazaar funciona como una app separada, con una estética más simple y un enfoque centrado en compras rápidas, promociones y productos que se destacan por su bajo valor.

shutterstock_2266482997 Shein y Temu tienen competencia con la disposición de Amazon. shutterstock

Si bien los precios son más bajos que en la tienda tradicional, los usuarios deberán considerar posibles costos adicionales como impuestos de importación o tiempos de envío más largos, dependiendo de la ubicación del vendedor.

Amazon asegura que Bazaar mantiene los estándares de calidad, seguridad y atención al cliente que caracterizan a la compañía, un punto que podría marcar la diferencia respecto a sus competidores.

La aplicación ya está disponible en Argentina y en varios países de la región desde el 7 de noviembre de 2025. En esta primera etapa, el catálogo y los tiempos de entrega pueden variar, pero Amazon espera consolidar su presencia en el mercado latinoamericano en los próximos meses.