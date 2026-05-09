La Comisión Bicameral del Defensor del Niño deberá elegir una nueva postulación: desafíos y oportunidades

El Dictamen de la Comisión Bicameral que el 22 de septiembre elevó a las Cámaras una terna de candidatos para Defensor del Niño ha vencido el pasado 10 diciembre. Tanto el reglamento del Senado (art. 106) como el de la Cámara de Diputados (art. 111) establecen que los dictámenes de comisiones vencen al renovarse la composición de las Cámaras.

En tanto el Dictamen que propuso la designación de una terna de candidatos es anterior a la última renovación de la Cámara, producida el 10 de diciembre, el dictamen está vencido. De allí que una vez que se conforme la nueva Bicameral, cuya composición será diferente a la anterior de acuerdo a las nuevas proporciones políticas, podrá decidir el camino a seguir para elevar una nueva propuesta al pleno de ambas Cámaras, respetando la ley y la representación democrática.

BICAMERAL El dictamen está vencido. Archivp.

La Bicameral deberá elegir un nuevo candidato Conviene entonces recordar que el concurso realizado durante 2025 adoleció de muchas fallas, careció de la adecuada transparencia de los datos en juego y quebró el principio de igualdad de oportunidades y de idoneidad y especificidad en el cargo que establece la ley 26.061. Así, por ejemplo, no se publicaron los exámenes rendidos por todos los concursantes ni se dieron a conocer las puntuaciones que permitieron construir el orden de mérito. En las múltiples audiencias y reuniones realizadas por la Bicameral varios concursantes hicieron notar estas irregularidades, incluso varios llevaron este reclamo ante la justicia, demandas pendientes aún de resolución final.