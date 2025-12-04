El Banco Central cambia el cálculo de un tipo de dólar y refuerza controles para evitar maniobras en futuros

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) modificó la metodología para calcular el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), conocido como dólar A3500, clave para el mercado de futuros . Ahora el valor se determinará únicamente con el promedio ponderado de operaciones realizadas en la plataforma A3 Mercados, dejando atrás las encuestas a entidades financieras que se tomaban en tres momentos del día.

Según fuentes oficiales, el nuevo mecanismo sólo computa operaciones electrónicas por un monto mínimo de USD 500.000, excluyendo transacciones over the counter o canalizadas por corredores. El objetivo central es reforzar la confiabilidad del tipo de cambio de referencia y cerrar los márgenes para su manipulación.

Voceros del mercado, bajo reserva, sostuvieron que el esquema anterior permitía influir en el resultado con pocas operaciones estratégicas. “Para manipular ahora hay que poner guita directamente, mucha guita”, contó una fuente habitual de negociación. Con el nuevo criterio, cada operación impacta en el cálculo y se impide que momentos puntuales distorsionen el valor final del día.

Operadores remarcan que antes podían darse diferencias significativas entre el promedio diario y el dato del último día hábil del mes, ya que las encuestas a bancos tenían un peso desproporcionado. La modificación, destacan, hace más representativo el precio final del “A3500”.

La medida busca elevar la transparencia del sistema y sumar credibilidad ante inversores externos, según coinciden participantes del sector financiero. Diversos actores celebraron que el BCRA consultara al mercado antes de definir la metodología. Además, adelantaron que la serie histórica no cambiará sustancialmente, aunque sí incorporará controles más estrictos frente a eventuales maniobras especulativas.

“Era un cambio pendiente. Al ser un promedio ponderado de lo operado y no una encuesta, es más difícil de manipular tanto por los bancos como por el propio BCRA. Es positivo”, explicó un operador a Infobae.

Qué implica el nuevo fixing del dólar

El fixing es el valor de referencia que elabora el BCRA con los precios reales negociados en el mercado y sirve para contratos de futuros y operaciones financieras. Las mesas recuerdan que, por una restricción vigente, los bancos no pueden cubrir el dólar spot el mismo día del vencimiento, lo que lleva a que muchas coberturas se hagan el día anterior, moderando la volatilidad.

Históricamente, en fechas clave, hubo movimientos coordinados para influir en la cotización, como cuando durante la gestión de Mauricio Macri se logró bajar el fixing casi cinco pesos mediante ventas masivas. Con el nuevo método, señalan operadores, estas maniobras quedan más limitadas.

Una referencia más representativa para el mercado

Fuentes del mercado aseguran que, siempre que el sector oficial no busque intervenir, el nuevo cálculo del dólar A3500 se perfila como una referencia más precisa y menos manipulable. Además, el ajuste apunta a mejorar la recepción entre inversores institucionales y fondos extranjeros, que ven en el cambio una señal de mayor institucionalidad en el sistema financiero argentino.