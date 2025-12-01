Preocupación por las reservas: el BCRA cancela US$ 1.000 millones en Bopreal y tensiona la meta con el FMI

El Banco Central (BCRA) deberá pagar este lunes US$ 1.000 millones a importadores por el Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre ( Bopreal ). Si bien no afectaría en la contabilidad de las reservas brutas, por los tenedores locales, se sentirá el impacto en la medición de las reservas netas.

El Gobierno emitió los Bopreales como una herramienta para regularizar la deuda con el exterior de las empresas importadoras. El instrumento financiero le permitió al Central administrar los dólares, en medio de la alta demanda de divisas y las restricciones cambiarias.

Aunque no afectaría en la contabilidad de las reservas brutas, si disminuirá la contabilización de las reservas netas.

Al cierre del viernes las reservas internacionales brutas se ubicaron en US$ 40.314 millones, aunque ese valor se debido al movimiento de encajes bancarios, maniobra habitual de cierre de cada mes que realizan los bancos. Las arcas de la autoridad monetaria se encontraban en US$ 41.959 al jueves.

En tanto, las reservas netas se encuentran en un rojo por US$ 14.579 millones al 23 de noviembre, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La estimación incluye la activación del swap de monedas con Estados Unidos.

Pese a la buena performance del blanqueo las miradas están depositadas en las reservas del Banco Central. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

Así, con el pago a los importadores las reservas netas se hundirán aún más y tensionan el cumplimiento con el Fondo Monetario internacional (FMI). Para fin de año, las arcas de la autoridad monetaria deben rozar un negativo de US$ 2.600 millones, por lo que se espera el organismo internacional vuelva a conceder un waiver.

Cabe recordar que el FMI concedió un waiver en la meta de junio y redujo la de diciembre en US$ 6.500 millones. En aquel entonces, al Gobierno le faltaron alrededor de US$ 3.600 millones para cumplir con lo pactado con el organismo internacional.

El uso del swap de monedas con Estados Unidos impactó en la medición de las reservas netas. Según confirmó el propio Tesoro estadounidense, se activaron US$ 2.500 millones del tramo total por US$ 20 mil millones.

“El Fondo de Estabilización de Cambios (ESF, por sus siglas en inglés) también cuenta con un acuerdo de estabilización cambiaria (ESA) con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por 20 mil millones de dólares. En virtud de este acuerdo, en octubre de 2025 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, actuando a través del ESF, y el BCRA llevaron a cabo una operación de swap mediante la cual el BCRA intercambió pesos por 2.500 millones de dólares”, señaló el informe del Estado Financiero Mensual del ESF correspondiente al décimo mes del año.