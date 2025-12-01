Un grupo mendocino líder se sigue expandiendo y adquirió una nueva empresa

Uno de los grupos empresarios más importantes de la provincia anunció su expansión en el segmento de la construcción y refrigeración. El mismo hizo una inversión en una compañía experta en ese rubro y así ampliará su capacidad productiva en un 20%, de acuerdo a sus proyecciones.

Se trata de Grupo LTN , que adquirió el 100% de Friostar, en el marco de una estrategia de expansión orientada a fortalecer su liderazgo en soluciones constructivas y de refrigeración. Como comunicaron desde la empresa , la operación se concretó el pasado 18 de noviembre y representa un nuevo paso en la consolidación de un ecosistema industrial que combina experiencia, innovación y estándares de calidad certificados.

Friostar es una empresa especializada en la fabricación de paneles tipo sándwich con aislación PIR, EPS y LDR (lana de roca mineral) para muros, techos y cerramientos industriales. De esta manera, el grupo mendocino refuerza la capacidad productiva y tecnológica.

Con esta operación, la empresa familiar fundada hace más de 50 años que tiene su sede sobre el carril Rodríguez Peña adquirió las dos líneas de producción de Friostar, lo que incrementará en un 20% la capacidad productiva del Grupo, ampliando el alcance de su propuesta integral para la construcción, la industria y la cadena de frío.

“Esta adquisición reafirma nuestra vocación de crecimiento y nuestro compromiso con la industria nacional. Seguimos invirtiendo en capacidad, tecnología y calidad, porque creemos que la consolidación también implica elevar los estándares de todo el sector”, sostuvo Gustavo Bernardi, presidente de Grupo LTN.

Grupo LTN Planta Gral Rodriguez

Las claves de la inversión

Con la incorporación de Friostar, que pertenecía a Grupo Govan, Grupo LTN se consolida como líder en la fabricación y provisión de paneles aislantes, ampliando su participación en los segmentos residencial, comercial e industrial. A su vez, reafirma la visión de crecimiento y fortalece el compromiso con el desarrollo económico del país, acompañando a sectores estratégicos mediante soluciones de alto desempeño, sustentables y competitivas.

Tras concretarse la compra, los equipos técnicos y comerciales de Friostar recibirán la inducción correspondiente al porfolio de productos, políticas de servicio y asesoramiento en torno a estándares de Grupo LTN. El siguiente paso será el traslado de ambas líneas de producción que fueron adquiridas para reubicarse desde su actual ubicación en Escobar, Provincia de Buenos Aires, a otras regiones y así desarrollar nuevos mercados y optimizar la logística a nivel nacional.

El Grupo LTN cuenta con un ecosistema industrial integrado por las unidades de negocio Friolatina y Acerolatina. Además, cuenta con plantas en Mendoza y en General Rodríguez, y presencia comercial en Córdoba y Neuquén. Actualmente, exportan a 10 países, fabrican más de 6 millones de metros cuadrados y cuentan con una base de más de 7.000 clientes en toda Latinoamérica.