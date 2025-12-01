Para Domingo Cavallo, el peso "está sobrevaluado" y el Gobierno debe acumular reservas

El economista y exministro de Economía, Domingo Cavallo , volvió a lanzar críticas al plan del presidente Javier Milei. En esta oportunidad señaló que el peso "está sobrevaluado" y que el Gobierno debería comenzar a acumular reservas en lo inmediato.

A través de un artículo en su blog personal, Cavallo apuntó que "la sobrevaluación real del peso crea varios inconvenientes". Por un lado, en consideración del exministro de Economía, alienta el gasto en turismo en el exterior y las importaciones de bienes de consumo que a un tipo de cambio de equilibrio podrían abastecerse con producción nacional. Por otro lado, las restricciones al flujo de capitales, aún persiste el cepo a las empresas, "plantean la duda de cuál será el efecto sobre el tipo de cambio cuando dicho cepo se elimine".

"Que el peso inconvertible esté sobrevaluado significa que el tipo de cambio real no es de equilibrio. Para que el peso se sobrevalue es necesario que se restrinja el movimiento de capitales (cepo para las personas jurídicas) o se impongan y mantengan altas tasas reales de interés. O ambas cosas a la vez, como está ocurriendo ahora", sostuvo.

Para Domingo Cavallo , el Gobierno debe comenzar pronto a acumular reservas, en sintonía con lo que exige el Fondo Monetario Internacional (FMI). De esa manera, el oficialismo podría acentuar la reducción del riesgo país y remover expectativas a futuro de saltos devaluatorios.

Cavallo sostiene que debería disponerse en paralelo a la compra de reservas, la eliminación completa del cepo. Como así también una legislación que acompañe y prohíba a futuro restricciones cambiarias al flujo de capitales y "permita el uso del dólar como moneda para todas las funciones que cumple el peso, especialmente para la intermediación financiera".

"Esto significaría poner en funcionamiento un sistema bimonetario como el que funciona en Perú, en Uruguay y en Paraguay. El tipo de cambio buscaría su nivel de equilibrio y las tasas de interés, tanto en pesos como en dólares bajarían como consecuencia de una fuerte reducción del riesgo país", agregó el exministro de Economía.

En cuanto a las razones por las cuáles el equipo económico aún no comenzó un esquema para engrosar las arcas de la autoridad monetaria, Cavallo señaló: "Aparentemente hay dos razones por las que prefieren decir que no tienen apuro par acumular reservas: una es para evitar que esa compra de reservas por parte del Banco Central empuje hacia arriba el tipo de cambio; otra para evitar que la emisión de pesos necesaria para pagar por las reservas facilite el traslado a precios del aumento del tipo de cambio y aumente la tasa de inflación".

Las tasas

El otro inconveniente que observa Cavallo las tasas de interés reales. Desde su perspectiva, este nivel de tasas causaron en el tercer trimestre el aumento de los impagos tanto de familias como de empresas y "el quebranto registrado por los bancos en sus balances".

También, las tasas reales tienen efectos sobre la inflación, ya que encarece productos y " obliga a los productores a ofrecer sus productos a precios que suban a un ritmo no lejano al de la tasa de interés so pena de incurrir en quebrantos que los pueden sacar del mercado", según el economista.

"Como las tasas de interés en dólares vienen determinadas por el denominado riesgo país. La única forma sostenible de bajar las tasas reales de interés en pesos es también logrando que baje la tasa de riesgo país", cerró.