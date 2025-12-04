Santa Fe colocó deuda por US$800 millones en Nueva York con fuerte demanda internacional

Santa Fe colocó US$800 millones a nueve años y 8,1%. Alta demanda, inversores afuera para mejorar tasa y señal de retorno argentino a los mercados.

La provincia de Santa Fe logró colocar deuda por US$800 millones en el mercado internacional, con un plazo de nueve años y una tasa anual del 8,1%. Es la segunda jurisdicción en acceder al financiamiento externo tras las elecciones, luego de que la Ciudad de Buenos Aires también emitiera con éxito.

A través de un comunicado oficial, Santa Fe destacó que recibió ofertas por u$s1.800 millones de más de 111 grandes fondos y más de 1200 inversores minoristas. Esa sobredemanda permitió dejar afuera una porción relevante de las propuestas para obtener una tasa más conveniente.

Más provincias buscan financiamiento en dólares Tras las elecciones, CABA había conseguido US$600 millones, mientras que Córdoba había sido pionera a mitad de año con una emisión de u$s700 millones. Ahora, según Max Capital, Entre Ríos, Neuquén y Chubut también se preparan para salir al mercado internacional.

En paralelo, las empresas energéticas vienen protagonizando un récord en la colocación de Obligaciones Negociables: en las primeras semanas de noviembre se emitieron US$3.000 millones, equivalente a todo lo colocado entre 2022 y 2023.

Señal de retorno al mercado financiero internacional Para el Gobierno nacional, este impulso de provincias y empresas es una antesala del regreso de Argentina al financiamiento con bonistas privados. Tras las elecciones, el riesgo país se desplomó desde los 1.081 puntos a 657, aunque luego se estabilizó sin perforar ese piso, todavía insuficiente para atraer capitales globales.