Nafta más cara: cómo ahorrar hasta un 25% en YPF tras el último aumento

El precio de la nafta volvió a subir en Argentina en medio del impacto internacional por el conflicto en Medio Oriente. Con un aumento que supera el 16% en algunos casos, cargar combustible se volvió más caro y obliga a los conductores a buscar estrategias para reducir el gasto mensual.

En este contexto, distintas promociones permiten pagar menos en surtidor, especialmente en YPF , donde se pueden combinar descuentos de la app, bancos y beneficios adicionales para lograr rebajas de hasta el 25%.

Una de las claves para gastar menos es usar la App YPF, que ofrece descuentos directos si se activan antes de pagar.

La nafta tuvo un aumento cercano al 16% en medio del conflicto en Medio Oriente.

Por ejemplo, el código promocional “LUNESDEC” permite acceder a un 10% de descuento en combustibles premium (excepto diésel), con un tope de reintegro. Este beneficio debe cargarse en la sección “Mis Descuentos” y puede combinarse con otras promociones vigentes.

Autodespacho: brinda un 3% extra las 24 horas en estaciones adheridas

Carga nocturna: ofrece un 6% adicional entre las 00:00 y las 06:00

Estas opciones son acumulables y permiten bajar el precio final si se planifica la carga.

Descuentos con clubes y programas de beneficios

Los usuarios que forman parte de programas como Club La Nación, Bonda o Crónica también pueden acceder a rebajas en combustible.

10% de descuento en combustibles premium

Días: lunes, sábados y domingos

Pago a través de la app

Estos beneficios suelen tener topes semanales, pero pueden combinarse con otras promociones, lo que aumenta el ahorro total.

Promociones bancarias para pagar menos la nafta

Los bancos también juegan un rol clave para reducir el gasto en combustible. Entre las principales opciones se destacan:

Banco Nación: 10% de descuento los viernes con MODO y hasta 15% adicional para clientes con cuenta sueldo

BBVA: programas de puntos y reintegros en combustible

ICBC: beneficios con tarjetas y promociones especiales

Banco Galicia y Banco Macro: descuentos en días específicos

También el Automóvil Club Argentino ofrece un 5% de descuento en estaciones adheridas presentando credencial.

Combinando promociones bancarias con beneficios de la app, el ahorro puede acercarse al 20% o incluso al 25% en algunos casos.

Cuánto aumentó la nafta en el último año

El impacto de las subas se refleja especialmente en la nafta súper, que es la más utilizada. En estaciones de YPF, el litro pasó de alrededor de $1.173 en marzo de 2025 a cerca de $1.920 en marzo de 2026 en CABA, lo que representa un aumento superior al 60%.

A pesar de que sigue siendo el combustible más consumido, las ventas mostraron una leve caída interanual, en línea con la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste en los hábitos de consumo.

Claves para ahorrar hasta un 25% en combustible

Para reducir el gasto en nafta, especialistas recomiendan:

Planificar la carga en horarios con descuento (madrugada)

Utilizar la App YPF y activar promociones

Aprovechar beneficios de bancos y billeteras digitales

Combinar descuentos siempre que sea posible

En un escenario de aumentos constantes, organizar cuándo y cómo cargar nafta puede marcar una diferencia importante en el bolsillo.